Ψέκασε κατά λάθος σπρέι για αρκούδες μέσα σε ταχυδρομείο στην Ιαπωνία και έστειλε 5 άτομα στο νοσοκομείο
ΚΟΣΜΟΣ
Αρκούδες Ιαπωνία

Ψέκασε κατά λάθος σπρέι για αρκούδες μέσα σε ταχυδρομείο στην Ιαπωνία και έστειλε 5 άτομα στο νοσοκομείο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από αρκούδες στην Ιαπωνία από την 1η Απριλίου, έπειτα από ένα ρεκόρ 13 θανάτων το προηγούμενο έτος

Ψέκασε κατά λάθος σπρέι για αρκούδες μέσα σε ταχυδρομείο στην Ιαπωνία και έστειλε 5 άτομα στο νοσοκομείο
Πέντε άτομα στην Ιαπωνία μεταφέρθηκαν σήμερα στο νοσοκομείο όταν ένας άνδρας ψέκασε κατά λάθος σπρέι που χρησιμοποιείται για να απωθεί αρκούδες μέσα σε ταχυδρομείο, ανέφεραν αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης, εν μέσω αύξησης των επιθέσεων αρκούδων σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είναι ξένος υπήκοος - η ταυτότητά του δεν έχει δημοσιοποιηθεί - και δήλωσε στην αστυνομία ότι κατά λάθος ψέκασε με το σπρέι ενώ ζήτησε συγγνώμη.

«Οκτώ άνθρωποι ένιωσαν αδιαθεσία και πέντε από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αλλά δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ή νόσηση», δήλωσε στο AFP ο Ριοχέι Ασάνο, αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Ναγκόγια, την πόλη όπου συνέβη το περιστατικό.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από αρκούδες στην Ιαπωνία από την 1η Απριλίου, έπειτα από ένα ρεκόρ 13 θανάτων το προηγούμενο έτος. Αυτή την εβδομάδα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι διερευνούν έναν πιθανό έκτο θάνατο, αφού το πτώμα ενός άνδρα με σημάδια δαγκώματος βρέθηκε σε ορεινή περιοχή της βόρειας Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος από το 2018, αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουν καταγραφεί περισσότεροι από δύο θάνατοι μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου.

Οι επιστήμονες αποδίδουν την απότομη αύξηση των περιστατικών στην αύξηση του πληθυσμού των αρκούδων και στη μείωση των αγροτικών πληθυσμών. Τα ζώα επίσης εμφανίζονται όλο και περισσότερο σε αστικές περιοχές.

Τον Ιούνιο, δεκάδες αστυνομικοί, κυνηγοί και δημοτικοί αξιωματούχοι χρειάστηκαν τέσσερις ημέρες για να συλλάβουν μια περιπλανώμενη αρκούδα στην Ουτσουνομίγια, βόρεια του Τόκιο, με αποτέλεσμα το πολυήμερο κλείσιμο σχολείων.

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