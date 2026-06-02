Επιμένει η Τεχεράνη: Χεζμπολάχ και Λίβανος θα περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
Διαβεβαιώσεις του Γκαλιμπάφ στον πρόεδρο του λιβανικού Κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας
Υπό το φως της ανακοίνωσης του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Δευτέρας σχετικά με μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, με βάση την οποία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα προχωρήσει σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Βηρυτό και η Χεζμπολάχ δεν θα επιτεθεί εκ νέου κατά του Ισραήλ, το Ιράν έσπευσε να εκφράσει δημόσια τη στήριξή του προς την οργάνωση και τον Λίβανο.
Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του λιβανικού Κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, κατά την οποία κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον θα περιλαμβάνει και τον Λίβανο.
«Εάν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή θα περιλαμβάνει τη διακοπή των επιθέσεων σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ στον Μπέρι. «Ο δεσμός μεταξύ Ιράν και Λιβάνου είναι άρρηκτος και οι ζωές μας είναι κοινές».
بحديثي مع أخي دولة الرئيس نبيه برّي، أكّدت إنّه إذا استمرّ العدوان الإسرائيلي على لبنان، مش بس رح نوقّف مسار التفاوض، بل رح نكون بمواجهة مباشرة مع العدو.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 1, 2026
عاشت المقاومة.
عاش الدفاع عن الأرض.
وعاشت الأخوّة بين الشعبين اللبناني والإیراني.
Ο Ιρανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι «τις τελευταίες δύο ημέρες παρακολουθούμε στενά τη διακοπή των ισραηλινών επιθέσεων και, εάν τα εγκλήματα συνεχιστούν, όχι μόνο θα διακόψουμε τη διαδικασία των συνομιλιών, αλλά θα σταθούμε και απέναντι στο σιωνιστικό καθεστώς. Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε κατάπαυση του πυρός σε ολόκληρο τον Λίβανο και ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα της χώρας».
Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ναμπίχ Μπέρι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τις προσπάθειες της Τεχεράνης, δηλώνοντας ότι «ο Λίβανος δεν θα ξεχάσει ποτέ τη θετική στάση του Ιράν σε αυτή την ευαίσθητη περίοδο».
Το μήνυμα της Τεχεράνης προς τη ΧεζμπολάχΗ επιλογή του Ναμπίχ Μπέρι ως αποδέκτη του μηνύματος δεν θεωρείται τυχαία. Ο Μπέρι δεν είναι μόνο πρόεδρος του λιβανικού Κοινοβουλίου, αλλά και επικεφαλής του κινήματος Αμάλ, του βασικού πολιτικού συμμάχου της Χεζμπολάχ στο σιιτικό στρατόπεδο του Λιβάνου και μιας από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της χώρας.
Η δέσμευση του Γκαλιμπάφ ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει και τον Λίβανο, καθώς και τη Χεζμπολάχ, εντάσσεται στη λογική ότι οι δύο αυτοί παράγοντες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης» και της περιφερειακής στρατηγικής που καθοδηγείται από την Τεχεράνη.
Παράλληλα, το μήνυμα αυτό εκλαμβάνεται και ως διαβεβαίωση προς τη Χεζμπολάχ ότι το Ιράν δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την οργάνωση στο πλαίσιο ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον.
Ωστόσο, λίγη ώρα μετά τη συζήτηση για τις συμφωνίες και την κατάπαυση του πυρός, αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις ρουκετών από τον Λίβανο προς τη Γαλιλαία και τα Υψίπεδα του Γκολάν, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή των δεσμεύσεων και των συνεννοήσεων στις οποίες αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.
