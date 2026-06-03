Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι ο πρώην καγκελάριος Σρέντερ πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα
Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι ο πρώην καγκελάριος Σρέντερ πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα
Δεν ήταν σαφές αν εξακολουθεί να είναι στη χώρα ούτε για ποιο λόγο βρέθηκε εκεί
Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ο Γερμανός πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρωσία.
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει προηγουμένως ότι ο Σρέντερ είχε θεαθεί στην Μόσχα. Το ίδιο είχε αναφέρει και το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο n-tv, καθώς ο ανταποκριτής του στη Μόσχα είδε τον Σρέντερ στο ξενοδοχείο Kempinski, στη Μόσχα.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία καλωσορίζει την επίσκεψή του. Δεν ήταν σαφές αν ο Σρέντερ είναι ακόμη στη Ρωσία, ούτε για ποιο λόγο βρέθηκε στη χώρα.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε κατονομάσει τον Σρέντερ ως κάποιον που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την Ευρώπη σε πιθανές μελλοντικές συνομιλίες με την Μόσχα για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου, μία ιδέα την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απέρριψαν.
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει προηγουμένως ότι ο Σρέντερ είχε θεαθεί στην Μόσχα. Το ίδιο είχε αναφέρει και το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο n-tv, καθώς ο ανταποκριτής του στη Μόσχα είδε τον Σρέντερ στο ξενοδοχείο Kempinski, στη Μόσχα.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία καλωσορίζει την επίσκεψή του. Δεν ήταν σαφές αν ο Σρέντερ είναι ακόμη στη Ρωσία, ούτε για ποιο λόγο βρέθηκε στη χώρα.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε κατονομάσει τον Σρέντερ ως κάποιον που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την Ευρώπη σε πιθανές μελλοντικές συνομιλίες με την Μόσχα για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου, μία ιδέα την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απέρριψαν.
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