Το ΟΑΚΑ φιλοξενεί ξανά το BeWell Festival 2026 by Allwyn, τη μεγαλύτερη fitness & wellness εμπειρία της Ευρώπης
Στη Μόσχα εθεάθη ο Σρέντερ, βουλευτές της ΑfD στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης
Στη Μόσχα εθεάθη ο Σρέντερ, βουλευτές της ΑfD στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης
Ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε να αναλάβει ο πρώην καγκελάριος ρόλο διαμεσολαβητή για τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι που απέρριψε άμεσα η γερμανική κυβέρνηση
Αντιδράσεις προκαλεί στη Γερμανία η απόφαση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) να συμμετάσχει με αντιπροσωπεία βουλευτών στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, γεγονός που απασχολεί τον γερμανικό Τύπο η πληροφορία ότι ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ εθεάθη στη Μόσχα.
Σύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο n-tv, ο ανταποκριτής του στη Μόσχα είδε τον Σρέντερ στο ξενοδοχείο Kempinski, στη Μόσχα, αλλά παραμένει άγνωστος ο σκοπός της επίσκεψής του στη ρωσική πρωτεύουσα.
Πρόσφατα πάντως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να αναλάβει ο Γκέρχαρντ Σρέντερ ρόλο διαμεσολαβητή για τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι ωστόσο που απέρριψε άμεσα η γερμανική κυβέρνηση.
Σε ό,τι αφορά την παρουσία των βουλευτών, ο Μαρκ Χένριχμαν, επικεφαλής της Επιτροπής Εποπτείας Πληροφοριών της Bundestag προειδοποίησε ότι «από άποψη πολιτικής για την ασφάλεια, τέτοια ταξίδια είναι εξαιρετικά υψηλού κινδύνου». Σημείωσε ακόμη ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν τέτοιες εκδηλώσεις «προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και να στρατολογήσουν κατασκόπους».
Όποιος ταξιδεύει εκεί, πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι «δεν επιστρέφει χωρίς να τεθεί υπό παρακολούθηση», πρόσθεσε ο Χένριχμαν σε συνέντευξή του στην Handelsblatt και κατηγόρησε την ΑfD ότι «φλερτάρει με τον μηχανισμό του Πούτιν και αυτό δεν συνιστά ειρηνευτική διπλωματία, αλλά πολιτική υπόκλιση ενώπιον ενός εγκληματία πολέμου».
Η αντιπροσωπεία της AfD συμμετέχει στο Φόρουμ με δύο βουλευτές, τον Μάρκους Φρονμάιερ και τον Στέφεν Κοτρέ. Ο πρώτος, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δήλωσε ότι, ως αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, θεωρεί καθήκον του «να διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου - ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες - και να εκπροσωπεί τα γερμανικά συμφέροντα».
Για το ταξίδι και τη συμμετοχή τους στο Φόρουμ οι δύο βουλευτές έλαβαν τη σύμφωνη γνώμη της κοινοβουλευτικής ομάδας τους. «Δεδομένης της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, η κοινοβουλευτική ομάδα της AfD θεωρεί λογικό να διατηρήσει επαφές με όλες τις πλευρές και ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου, προκειμένου να παραμείνει σε επαφή με τους αρμόδιους παράγοντες από τους επιχειρηματικούς και πολιτικούς τομείς», δήλωσε εκπρόσωπος των βουλευτών.
Για «εξαιρετικά προβληματική» ενέργεια έκανε, αντιθέτως, λόγο ο αρμόδιος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για την εξωτερική πολιτική Σεμπάστιαν Φίντλερ και εξέφρασε ανησυχία σχετικά με τον κίνδυνο να αποκτήσει η ρωσική πλευρά πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. «Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πολιτική επαφή με εκπροσώπους του ρωσικού μηχανισμού εξουσίας δημιουργεί επομένως κινδύνους πολιτικής ασφαλείας», τόνισε.
Στο ίδιο κλίμα και ο αντιπρόεδρος της Κ.Ο. των Πρασίνων Κόνσταντιν φον Νοτς, ο οποίος επισήμανε ότι η AfD «δεν εκπροσωπεί τα γερμανικά συμφέροντα, αλλά επιδιώκει να μετατρέψει τη Γερμανία σε προκεχωρημένο φυλάκιο της Ρωσίας - η δικτύωσή της με δικτατορίες έχει φθάσει εδώ και καιρό σε ανησυχητικό επίπεδο».
Σύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο n-tv, ο ανταποκριτής του στη Μόσχα είδε τον Σρέντερ στο ξενοδοχείο Kempinski, στη Μόσχα, αλλά παραμένει άγνωστος ο σκοπός της επίσκεψής του στη ρωσική πρωτεύουσα.
Πρόσφατα πάντως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να αναλάβει ο Γκέρχαρντ Σρέντερ ρόλο διαμεσολαβητή για τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι ωστόσο που απέρριψε άμεσα η γερμανική κυβέρνηση.
Σε ό,τι αφορά την παρουσία των βουλευτών, ο Μαρκ Χένριχμαν, επικεφαλής της Επιτροπής Εποπτείας Πληροφοριών της Bundestag προειδοποίησε ότι «από άποψη πολιτικής για την ασφάλεια, τέτοια ταξίδια είναι εξαιρετικά υψηλού κινδύνου». Σημείωσε ακόμη ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν τέτοιες εκδηλώσεις «προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και να στρατολογήσουν κατασκόπους».
Όποιος ταξιδεύει εκεί, πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι «δεν επιστρέφει χωρίς να τεθεί υπό παρακολούθηση», πρόσθεσε ο Χένριχμαν σε συνέντευξή του στην Handelsblatt και κατηγόρησε την ΑfD ότι «φλερτάρει με τον μηχανισμό του Πούτιν και αυτό δεν συνιστά ειρηνευτική διπλωματία, αλλά πολιτική υπόκλιση ενώπιον ενός εγκληματία πολέμου».
Η αντιπροσωπεία της AfD συμμετέχει στο Φόρουμ με δύο βουλευτές, τον Μάρκους Φρονμάιερ και τον Στέφεν Κοτρέ. Ο πρώτος, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δήλωσε ότι, ως αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, θεωρεί καθήκον του «να διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου - ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες - και να εκπροσωπεί τα γερμανικά συμφέροντα».
Για το ταξίδι και τη συμμετοχή τους στο Φόρουμ οι δύο βουλευτές έλαβαν τη σύμφωνη γνώμη της κοινοβουλευτικής ομάδας τους. «Δεδομένης της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, η κοινοβουλευτική ομάδα της AfD θεωρεί λογικό να διατηρήσει επαφές με όλες τις πλευρές και ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου, προκειμένου να παραμείνει σε επαφή με τους αρμόδιους παράγοντες από τους επιχειρηματικούς και πολιτικούς τομείς», δήλωσε εκπρόσωπος των βουλευτών.
Για «εξαιρετικά προβληματική» ενέργεια έκανε, αντιθέτως, λόγο ο αρμόδιος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για την εξωτερική πολιτική Σεμπάστιαν Φίντλερ και εξέφρασε ανησυχία σχετικά με τον κίνδυνο να αποκτήσει η ρωσική πλευρά πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. «Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πολιτική επαφή με εκπροσώπους του ρωσικού μηχανισμού εξουσίας δημιουργεί επομένως κινδύνους πολιτικής ασφαλείας», τόνισε.
Στο ίδιο κλίμα και ο αντιπρόεδρος της Κ.Ο. των Πρασίνων Κόνσταντιν φον Νοτς, ο οποίος επισήμανε ότι η AfD «δεν εκπροσωπεί τα γερμανικά συμφέροντα, αλλά επιδιώκει να μετατρέψει τη Γερμανία σε προκεχωρημένο φυλάκιο της Ρωσίας - η δικτύωσή της με δικτατορίες έχει φθάσει εδώ και καιρό σε ανησυχητικό επίπεδο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα