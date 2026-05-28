Το κοινοβούλιο της Λετονίας ενέκρινε τη νέα κυβέρνηση, βουλευτής της κεντροδεξιάς ο πρωθυπουργός

Ο Άντρις Κούλμπεργκς αναλαμβάνει μετά την πτώση του κυβερνητικού συνασπισμού που προκάλεσαν οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου από ουκρανικά drones





Το κοινοβούλιο της Λετονίας ενέκρινε σήμερα τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης , ορίζοντας τον βουλευτή της κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης Άντρις Κούλμπεργκς πρωθυπουργό ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου, μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από ουκρανικά drones που προκάλεσαν την πτώση του κυβερνητικού συνασπισμού.Στo κοινοβούλιο της Λετονίας, που λέγεται Σαϊμά-(Saeima) 66 από τους 96 βουλευτές που ψήφισαν υποστήριξαν τον κεντροδεξιό τετρακομματικό συνασπισμό πλειοψηφίας, ο οποίος αποτελείται από τον «Ενωμένο Κατάλογο» του Κούλμπεργκς, το «Νέα Ενότητα» της πρώην πρωθυπουργού Εβίκα Σιλίνα, την «Εθνική Συμμαχία» και την «Ένωση Πρασίνων και Αγροτών».Η ασφάλεια βρίσκεται ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων της νέας κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων της Λετονίας, της οικονομίας και της ενέργειας, δήλωσε ο Κούλμπεργκς στο κοινοβούλιο πριν από την ψηφοφορία.«Ο κόσμος πολύ σύντομα θα μας πει εάν πράξαμε καλώς ή κακώς, στις 3 Οκτώβριου, βουλευτικές εκλογές, θα βγει η ετυμηγορία για αυτή την κυβέρνηση» είπε ο ίδιος.Τα τέσσερα κόμματα σε κοινή τους ανακοίνωση δεσμεύθηκαν να συνεχιστεί η υποστήριξη της προηγούμενης κυβέρνησης προς την Ουκρανία, να εστιάσουν στην εθνική ασφάλεια και «στην εφαρμογή μέτρων που θα αποδυναμώσουν και θα απομονώσουν την Ρωσία».Επίσης κύρια προτεραιότητα θα είναι «η ασφαλής διεξαγωγή των εκλογών», ανέφερε η νέα κυβέρνηση.Το υπουργικό συμβούλιο διατηρεί τη Μπάιμπα Μπράζε στη θέση της υπουργού Εξωτερικών, ενώ ο Μάρις Κουτσίνσκις αναλαμβάνει υπουργός Οικονομικών και ο συνταγματάρχης Ράιβις Μέλνις υπουργός Άμυνας.Το Προοδευτικό Κόμμα, μέλος της απερχόμενης κυβερνητικής συμμαχίας της Σιλίνα, έμεινε εκτός της νέας κυβέρνησης, με αποτέλεσμα το υπουργικό συμβούλιο να κλίνει ακόμη περισσότερο προς τα δεξιά.Ωστόσο, οι χώρες της Βαλτικής παραμένουν σταθερές στη στήριξή τους προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, ενώ οι εκλογές του Οκτωβρίου στη Λετονία αναμένεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη δέσμευση της Ρίγας.Οπλισμένα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο στην περιοχή της Βαλτικής πυροδοτούν ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επεκτείνεται στα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, αναγκάζοντας τους κατοίκους να καταφύγουν σε καταφύγια και τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία να κλείσουν εν μέσω συναγερμών.

Όταν, στις 7 Μαΐου, ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε μια άδεια δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία, η Σιλίνα απέπεμψε τον υπουργό Άμυνας, επικαλούμενη, όπως είπε, ανεπαρκή αμυντικά μέτρα εκ μέρους του στρατού, γεγονός που με τη σειρά του οδήγησε στην κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού.



Τα περιστατικά αυτά έχουν αυξήσει τις εντάσεις μεταξύ της Μόσχας και των χωρών της Βαλτικής, οι οποίες κατηγορούν τη Ρωσία ότι εκτρέπει με ηλεκτρονικές παρεμβάσεις τα drones, ενώ το Κρεμλίνο τις έχει κατηγορήσει ότι επιτρέπουν από το έδαφος τους εκτοξεύσεις ουκρανικών drones, κάτι που οι ίδιες αρνούνται.