Ο Τραμπ υποβάλλεται σε νέο ιατρικό έλεγχο καθώς πληθαίνουν τα ερωτήματα για την υγεία του

Πρόκειται για την τρίτη προγραμματισμένη ιατρική του εξέταση μέσα σε διάστημα 13 μηνών

διάστημα 13 μηνών, την ώρα που εξακολουθούν να διατυπώνονται ερωτήματα από ανεξάρτητους γιατρούς σχετικά με την κατάσταση της υγείας και τη φυσική του επάρκεια ενόψει των καθηκόντων του.



Ο Τραμπ, έχει προγραμματισμένη επίσκεψη στο στρατιωτικό ιατρικό κέντρο Walter Reed για ιατρικό και οδοντιατρικό έλεγχο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.



Απρίλιο του 2025 για την ετήσια ιατρική του εξέταση και επέστρεψε ξανά τον Οκτώβριο για αυτό που οι αξιωματούχοι είχαν χαρακτηρίσει ως «προγραμματισμένο επανέλεγχο». Η δεύτερη αυτή επίσκεψη είχε προκαλέσει σειρά ερωτημάτων σχετικά με τις εξετάσεις και τη διάγνωση του προέδρου, με τον Λευκό Οίκο να αποφεύγει επί εβδομάδες να δώσει σαφείς απαντήσεις.



Σχεδόν τρεις μήνες αργότερα, ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος διευκρίνισαν ότι ο πρόεδρος είχε υποβληθεί σε αξονική τομογραφία. Ο προσωπικός του γιατρός, Σον Μπαρμπαμπέλα, είχε αναφέρει ότι η εξέταση έγινε προληπτικά «ώστε να αποκλειστεί οριστικά οποιοδήποτε καρδιαγγειακό πρόβλημα».



Παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος διαθέτει μόνιμη ιατρική ομάδα που μπορεί να παρακολουθεί ιδιωτικά τον πρόεδρο, το Walter Reed διαθέτει εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για απεικονιστικές εξετάσεις και άλλες ιατρικές διαδικασίες. Παράλληλα, αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ότι ο Τραμπ έχει πραγματοποιήσει από τον Ιανουάριο δύο επισκέψεις σε οδοντίατρο στη Φλόριντα για καθαρισμό και συνήθη φροντίδα.



εξαιρετική», επικαλούμενη τις ιατρικές εκθέσεις των γιατρών του Λευκού Οίκου.



Σύμφωνα με την Washington Post, η κατάσταση της υγείας και της φυσικής αντοχής του Τραμπ έχει εξελιχθεί σε βασικό στοιχείο της πολιτικής του εικόνας, καθώς ο ίδιος έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να παρουσιάσει την ηλικία του ως πλεονέκτημα. Κατά την προεκλογική περίοδο του 2023 και του 2024 προέβαλε συχνά τη σωματική του ενέργεια και τα αποτελέσματα γνωστικών τεστ, συγκρίνοντάς τα με εκείνα του τότε προέδρου Τζο Μπάιντεν, τον οποίο αποκαλούσε «Sleepy Joe».



Ωστόσο, πλέον αντιμετωπίζει και ο ίδιος ερωτήματα παρόμοια με εκείνα που είχαν τεθεί για τον Μπάιντεν, σχετικά με το κατά πόσο διαθέτει τη διανοητική και σωματική επάρκεια που απαιτεί η θέση του προέδρου των ΗΠΑ.



Κλείσιμο κόπωσης ή υπνηλίας, υποστηρίζοντας ότι οι εξηγήσεις του Λευκού Οίκου δεν είναι επαρκείς.



Ο καρδιολόγος Τζόναθαν Ράινερ, που είχε συνεργαστεί επί σειρά ετών με τον πρώην αντιπρόεδρο Ντικ Τσέινι, δήλωσε ότι «ο Λευκός Οίκος φαίνεται να αποφεύγει να αναγνωρίσει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, όμως οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας εμφανίζουν ιατρικά ζητήματα και ο πρόεδρος είναι σχεδόν 80 ετών».



Δημοσκόπηση των Washington Post-ABC News-Ipsos τον προηγούμενο μήνα έδειξε ότι το 40% των Αμερικανών θεωρεί πως ο Τραμπ διαθέτει την απαιτούμενη πνευματική διαύγεια για να ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 47% του περασμένου Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχα, το 44% εκτιμά ότι διαθέτει την απαιτούμενη φυσική κατάσταση, έναντι 54% πριν από μερικούς μήνες.



Αν και οι πρόεδροι των ΗΠΑ δεν υποχρεούνται να δημοσιοποιούν πλήρως τα ιατρικά τους αρχεία, οι ετήσιες εξετάσεις στο Walter Reed αποτελούν πλέον πάγια πρακτική. Ορισμένοι βουλευτές και από τα δύο κόμματα έχουν ζητήσει αυστηρότερο έλεγχο της υγείας των προέδρων, ακόμη και τη δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής αξιολόγησης.



Ο ίδιος ο Τραμπ συνεχίζει να προβάλλει τα αποτελέσματα των γνωστικών εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί, επιμένοντας ότι αποδεικνύουν την πνευματική του επάρκεια.



Ο πρόεδρος έχει επίσης επικαλεστεί κατά καιρούς παλαιότερες ιατρικές γνωματεύσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες του Ρόνι Τζάκσον, πρώην γιατρού του Λευκού Οίκου και νυν βουλευτή των Ρεπουμπλικανών. Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι ο Τζάκσον τού είχε πει πως ήταν πιο υγιής από τους προκατόχους του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζορτζ Μπους, παρά το γεγονός ότι και οι δύο ήταν αρκετά νεότεροι όταν ανέλαβαν την προεδρία.



Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ είχε αναλάβει προσωπικά να απαντά σε ερωτήσεις για την υγεία του προέδρου πριν από την άδεια μητρότητας που έλαβε αυτόν τον μήνα, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει επικοινωνήσει απευθείας με δημοσιογράφους που ερευνούσαν σχετικά ζητήματα.



Τους τελευταίους μήνες ο Λευκός Οίκος έχει υιοθετήσει πιο επιθετική στάση απέναντι σε φήμες για την υγεία του Τραμπ, ιδιαίτερα όταν αυτές συνέπεσαν με περιόδους κατά τις οποίες ο πρόεδρος περιόρισε ξαφνικά τις δημόσιες εμφανίσεις του.



Στις αρχές Απριλίου, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριζαν ότι ο Τραμπ είχε μεταφερθεί στο Walter Reed, κάτι που οι αξιωματούχοι διέψευσαν, αναφέροντας ότι ο πρόεδρος βρισκόταν σε απομόνωση παρακολουθώντας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ιράν.



Η Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε στην Washington Post ότι η αντίδραση του Λευκού Οίκου ήταν αναγκαία, καθώς επρόκειτο για «οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης».