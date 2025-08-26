Τι συμβαίνει με τα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ - Το μακιγιάζ για να κρύψει τις μελανιές και τι απαντά ο Λευκός Οίκος
Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι ο μώλωπας στο χέρι του προέδρου είναι αποτέλεσμα των συχνών χειραψιών και της ασπιρίνης
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χωρίς make-up τη Δευτέρα (25/8), αποκαλύπτοντας ένα μαύρο μώλωπα στο δεξί του χέρι την ώρα που υπέγραφε εκτελεστικά διατάγματα στο Οβάλ Γραφείο.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Independent, ο Τραμπ, ενώ καθόταν στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου και μιλούσε με τους δημοσιογράφους, κάλυπτε το πίσω μέρος του δεξιού του χεριού τοποθετώντας το αριστερό του χέρι πάνω από αυτό.
Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, εθεάθη με ένα κομμάτι μακιγιάζ στο χέρι του, που φαινόταν να καλύπτει μία μελανιά. Ωστόσο, σε διάφορα σημεία της συνέντευξης Τύπου της Δευτέρας, γίνεται αντιληπτή μία μελανιά στο πίσω μέρος του χεριού του.
Ήταν και πάλι ορατή όταν ο Τραμπ υποδέχτηκε τον ομόλογό του από τη Νότια Κορέα, Λι Τζέ Μιουνγκ, στο Οβάλ Γραφείο.
Η μαύρη και μπλε κηλίδα είναι η τελευταία μελανιά που εμφανίστηκε στο χέρι του 79χρονου προέδρου. Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει παρουσιάσει μία γνωστή μελανιά στο ίδιο σημείο, την οποία φροντίζει να καλύπτει περιστασιακά με μακιγιάζ. Ο Λευκός Οίκος και ο γιατρός του Τραμπ υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος είναι σε «άριστη υγεία» και ότι η μελανιά στο χέρι είναι αποτέλεσμα των συχνών χειραψιών και της λήψης ασπιρίνης.
«Αυτό συνάδει με ελαφρά ερεθισμό των μαλακών ιστών από συχνές χειραψίες και τη χρήση ασπιρίνης, η οποία λαμβάνεται ως μέρος ενός τυπικού προγράμματος πρόληψης καρδιαγγειακών παθήσεων. Πρόκειται για μία γνωστή και καλοήθη παρενέργεια της θεραπείας με ασπιρίνη», δήλωσε ο γιατρός του προέδρου, Σον Μπαρμπαμπέλα.
Ο Τραμπ είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι διαγνώστηκε με «χρόνια φλεβική ανεπάρκεια», που σημαίνει ότι παρουσιάζει οίδημα στα κάτω άκρα, επειδή οι φλέβες των ποδιών του δεν αντλούν αποτελεσματικά το αίμα προς την καρδιά. Ωστόσο, η διάγνωση αυτή φαίνεται να μη σχετίζεται με τις μελανιές στα χέρια.
Όταν ρωτήθηκε για το κομμάτι μακιγιάζ που κάλυπτε το μώλωπα το περασμένο Σαββατοκύριακο, η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ένας άνθρωπος του λαού και συναντά περισσότερους Αμερικανούς και σφίγγει τα χέρια τους καθημερινά από οποιονδήποτε άλλο Πρόεδρο στην ιστορία. Η δέσμευσή του είναι ακλόνητη και το αποδεικνύει κάθε μέρα».
Η σωματική και ψυχική υγεία του Τραμπ αποτελεί σταθερό θέμα συζήτησης εδώ και πολλά χρόνια, με πολλούς να δημιουργούν σενάρια για τις ασθένειες από τις οποίες μπορεί να έχει υποφέρει ή να πάσχει σήμερα. Ωστόσο, οι εικασίες και οι φήμες τροφοδοτούνται επίσης από την αίσθηση της δημόσιας δυσπιστίας απέναντι στον Τραμπ και την υγεία του, καθώς ο πρόεδρος συχνά αρνείται να δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με την υγεία του ή παραποιεί την κατάσταση της υγείας του.
Το 2015, ο προηγούμενος γιατρός του Τραμπ εξέδωσε μία δήλωση στην οποία ισχυριζόταν ότι ήταν «ο πιο υγιής άνθρωπος που έχει εκλεγεί ποτέ στην προεδρία». Λίγο αργότερα, όμως, ο ίδιος γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ «υπέβαλε ολόκληρη την επιστολή».
