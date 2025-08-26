Τι συμβαίνει με τα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ - Το μακιγιάζ για να κρύψει τις μελανιές και τι απαντά ο Λευκός Οίκος

Η σωματική και ψυχική υγεία του Τραμπ αποτελεί σταθερό θέμα συζήτησης εδώ και πολλά χρόνια, με πολλούς να δημιουργούν σενάρια για τις ασθένειες από τις οποίες μπορεί να έχει υποφέρει ή να πάσχει σήμερα. Ωστόσο, οι εικασίες και οι φήμες τροφοδοτούνται επίσης από την αίσθηση της δημόσιας δυσπιστίας απέναντι στον Τραμπ και την υγεία του, καθώς ο πρόεδρος συχνά αρνείται να δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με την υγεία του ή παραποιεί την κατάσταση της υγείας του.Το 2015, ο προηγούμενος γιατρός του Τραμπ εξέδωσε μία δήλωση στην οποία ισχυριζόταν ότι ήταν «ο πιο υγιής άνθρωπος που έχει εκλεγεί ποτέ στην προεδρία». Λίγο αργότερα, όμως, ο ίδιος γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ «υπέβαλε ολόκληρη την επιστολή».