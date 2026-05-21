Ο Έλον Μασκ εκτοξεύει πάλι το Starship: Γιατί αυτή η δοκιμή είναι κρίσιμη για την SpaceX και τα σεληνιακά σχέδια της NASA

Watch Starship's twelfth flight test — SpaceX (@SpaceX) May 21, 2026

Μεγαλύτερο και ισχυρότερο το νέο Starship

Κλειδί για το πρόγραμμα Artemis της NASA

Starship stacked on the pad at Starbase — SpaceX (@SpaceX) May 20, 2026

Πίεση από τη Blue Origin και οικονομικό ρίσκο

SpaceX ετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες εκτοξεύσεις στην ιστορία του προγράμματος Starship , καθώς η νέα βελτιωμένη έκδοσή του (V3) πραγματοποιεί την πρώτη του δοκιμαστική πτήση από τη βάση Starbase στο Τέξας. Η αποστολή θεωρείταιτόσο για τα μελλοντικά σχέδια της NASA στο πρόγραμμα Artemis όσο και για την επικείμενη δημόσια εγγραφή της εταιρείας στη Wall Street , η οποία αναμένεται να αποτιμήσει τη SpaceX κοντά στα 1,75 τρισ. δολάρια και να κάνει τον Έλον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο.Η νέα έκδοση του πυραύλου φτάνει τα 124 μέτρα ύψος και αποτελείτου Starship μέχρι σήμερα. Το σύστημα χρησιμοποιεί τους(συνολικά 33 εξ αυτών στον πύραυλο Super Heavy και 6 στομε τη SpaceX να υποστηρίζει ότι προσφέρουν μεγαλύτερη ισχύ και βελτιωμένη αξιοπιστία. Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει και στη δομή του πυραύλου, με στόχο την πλήρηκαι τη, στοιχείο κρίσιμο για μελλοντικές αποστολές προς τη Σελήνη και τον Άρη. Το νέο Ship διαθέτει επίσης αναβαθμισμένο σύστημα ανάπτυξης δορυφόρων τύπου, ενώ για πρώτη φορά θα μεταφέρει 20 δοκιμαστικούς δορυφόρους και δύο πραγματικούς Starlink με ειδικές κάμερες που θα καταγράφουν τη συμπεριφορά της θερμικής ασπίδας κατά την επανείσοδο.Η επιτυχία του Starship V3 συνδέεται άμεσα με τιςΗ SpaceX έχει επιλεγεί για τη μεταφορά αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης στο πλαίσιο της αποστολήςη οποία προγραμματίζεται για το 2028. Ωστόσο, το Starship δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει επιτυχημένη τροχιακή πτήση, ενώ απομένουν κρίσιμες τεχνολογικές δοκιμές όπως ο ανεφοδιασμός καυσίμων στο διάστημα και η πιστοποίηση συστημάτων υποστήριξης ζωής για επανδρωμένες αποστολές. Η NASA σχεδιάζει ήδη για το 2027 αποστολή δοκιμών σε τροχιά γύρω από τη Γη, όπου το Starship θα πρέπει να πραγματοποιήσει σύνδεση με την κάψουλα Orion.

Ενδεχόμενη αποτυχία της σημερινής πτήσης θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα, την ώρα που η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος επιταχύνει τις δικές της δοκιμές για το σεληνιακό σκάφος Blue Moon. Παράλληλα, ένα σοβαρό ατύχημα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά και την αξία της SpaceX ενόψει της IPO, καθώς το Starship θεωρείται ο βασικός πυλώνας των μελλοντικών δραστηριοτήτων της εταιρείας — από εμπορικές εκτοξεύσεις και δορυφορικές υπηρεσίες μέχρι επανδρωμένες αποστολές στον Άρη. Ο Έλον Μασκ, πάντως, εμφανίστηκε καθησυχαστικός μέσω του X, δηλώνοντας ότι η παραγωγική γραμμή της εταιρείας παραμένει ισχυρή ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας. «Αν κάτι πάει στραβά, δεν θα είναι μεγάλο πισωγύρισμα — εκτός αν καταστραφεί η εξέδρα εκτόξευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.