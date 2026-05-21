Κτήριο στο Μαρόκο κατέρρευσε και σκότωσε τέσσερις ανθρώπους
Τραυματίστηκαν άλλοι έξι άνθρωποι ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν ανθρώπους που πιθανόν να έχουν παγιδευτεί στα χαλάσματα
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι άλλοι τραυματίστηκαν όταν τετραώροφο κτήριο κατάρρευσε στη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Φεζ, στο Μαρόκο, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων ανατολικά του Ραμπάτ, όπως μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο 2M.
Σύμφωνα με τις αρχές, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν ανθρώπους που πιθανόν να έχουν παγιδευτεί στα χαλάσματα.
Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό ενώ οι κάτοικοι γειτονικών κτιρίων κλήθηκαν να τα εγκαταλείψουν προληπτικά καθώς υπάρχει ο φόβος για την κατάρρευση και άλλων κτισμάτων.
Στη Φεζ, την πρώην πρωτεύουσα και τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, έχουν σημειωθεί και άλλα παρόμοια περιστατικά τους τελευταίους μήνες, όπως τον Δεκέμβριο όταν δύο κτίρια κατέρρευσαν, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους.
انهيار عمارة من 6 طوابق بفاس يودي بحياة طفل pic.twitter.com/DDQTrZMOXM— The voice صوت المغرب (@voiceofmorocco) May 21, 2026
A residential building collapsed early today in the Ain Nokbi area of Fez, prompting a major emergency response by local authorities and Civil Protection teams.— Morocco World News (@MoroccoWNews) May 21, 2026
Initial reports from converging local media said at least three people were killed and six others injured, while… pic.twitter.com/9ses96sogT
