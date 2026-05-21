Ένοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009 με τους 228 νεκρούς
Το δικαστήριο ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση του Απριλίου 2023, με την οποία τόσο η αεροπορική εταιρεία όσο και η κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών είχαν απαλλαγεί από τις κατηγορίες
Ένοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κρίθηκαν η Air France και η Airbus από το Εφετείο του Παρισιού για την αεροπορική τραγωδία του 2009, όταν αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση από το Ρίο ντε Ζανέιρο προς το Παρίσι συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.
Η υπόθεση αφορά τη μοιραία πτήση AF447 της Air France, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό. Κανείς από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε της συντριβής. Το μαύρο κουτί βρέθηκε μετά από μήνες ερευνών σε μεγάλο βάθος το 2011.
Οι δύο εταιρείες καλούνται να καταβάλουν το ανώτατο προβλεπόμενο πρόστιμο, ύψους 225.000 ευρώ η καθεμία, ωστόσο συγγενείς των θυμάτων χαρακτήρισαν το ποσό συμβολικό και δυσανάλογα μικρό σε σχέση με το μέγεθος της τραγωδίας.
