Στην Παταγονία φέρεται να κόλλησε χανταϊό το ζευγάρι των Ολλανδών που πέθανε στο μοιραίο κρουαζιερόπλοιο κι όχι σε χωματερή της Αργεντινής

Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών επιβαινόντων, την ώρα που οι Αρχές της Αργεντινής απορρίπτουν τις εικασίες ότι οι πρώτοι ασθενείς - ένα ζευγάρι Ολλανδών παρατηρητών πουλιών - που νόσησαν με τον ιό και τελικά πέθαναν κόλλησαν στη χώρα της Νότιας Αμερικής.Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Mail on Sunday , αυτό φέρεται να συνέβη σε χωματέρη και τοποθεσία παρατήρησης πουλιών στην πόλη Ουσουάια στο νότιο άκρο της Αργεντινής, όμως σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ζευγάρι βρέθηκε πιο πριν στην Παταγονία, όπου έχει πρατηρηθεί έξαρση στα κρούσματα του χανταΐου με 101 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις, από τις οποίες 32 είχαν θανατηφόρα κατάληξη, όπως υποστηρίζει το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής.Όπως λέει χαρακτηριστικά, ο επικεφαλής της επιδημιολογικής υπηρεσίας της χώρας τόνισε σε δηλώσεις του στο βρετανικό μέσο ότι «ο ιός δεν ήταν ποτέ εδώ».«Δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται οι πληροφορίες που λένε ότι το ζευγάρι κόλλησε τον ιό στην τοπική πηγή. Ακόμα κι αν όντως πήγαν εκεί, κάτι που δεν γνωρίζουμε, ο αρουραίος colilargo, που μεταφέρει τον ιό, δεν είναι εκεί. Ήρθαν εδώ από μια περιοχή όπου έχουν υπάρξει κρούσματα. Βρίσκονταν στη βόρεια Παταγονία 25 έως 30 ημέρες πριν έρθουν στην Ουσουάια. Σχεδόν σίγουρα κόλλησαν την ασθένεια εκεί», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:«Έφτασαν εδώ το απόγευμα της 29ης Μαρτίου, οπότε είχαν μόνο δύο ολόκληρες ημέρες πριν επιβιβαστούν στο πλοίο. Η περίοδος επώασης είναι τουλάχιστον μία εβδομάδα».Σημειώνεται ότι το στέλεχος του ιού που σκότωσε τους τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου είναι γνωστό ως στέλεχος των Άνδεων, που βρέθηκε στις επαρχίες Νεουκέν, Ρίο Νέγκρο και Τσουμπούτ στη βόρεια Παταγονία.Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής δήλωσε την Παρασκευή ότι πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους των 24 επαρχιακών υπουργείων υγείας της χώρας για να προσπαθήσει να εντοπίσει τις κινήσεις του ζευγαριού και να βρει την αρχική πηγή της επιδημίας.Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι φέτος έχουν καταγραφεί 42 κρούσματα το στη χώρα, αλλά από τον περασμένο Ιούνιο έχουν καταγραφεί 101, με 32 θανάτους.

Οι αρχές της Αργεντινής δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν πόσοι από αυτούς τους θανάτους προκλήθηκαν από την παραλλαγή του ιού των Άνδεων που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.



Ο ιός μεταδίδεται με την εισπνοή αέρα που έχει μολυνθεί από περιττώματα, ούρα ή σάλιο.



Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χιλής δήλωσε αργά την Παρασκευή ότι η περίοδος επώασης της νόσου δεν ταίριαζε με το ταξίδι τους, τονίζοντας: «Δεν την κόλλησαν στη χώρα μας».



Οι πρώτοι ασθενείς Όσον αφορά τα πρώτα θύματα από τον ιό, πρόκειται για τον ορνιθολόγο Λέο Σίλπεροντ, 70 ετών, που επιβιβάστηκε στο MV Hondius με τη σύζυγό του αφού επισκέφθηκε έναν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Αργεντινή, όπου παρατήρησαν πουλιά.



Ο κ. Σίλπεροντ πέθανε από χανταϊό στο πλοίο στις 11 Απριλίου, πριν η σύζυγός του, Μίριαμ, 69 ετών, πεθάνει λίγες ώρες αργότερα.



Αισθάνθηκε αδιαθεσία λίγο πριν πετάξει για Ολλανδία Είχε αποβιβαστεί με τη σορό του, προτού αρχίσει να αισθάνεται αδιαθεσία καθώς ετοιμαζόταν να πετάξει πίσω στην πατρίδα τους, την Ολλανδία, από τη Νότια Αφρική.



Η κ. Σίλπεροντ επιβιβάστηκε για λίγο σε μια πτήση της KLM από το Γιοχάνεσμπουργκ στο Άμστερνταμ, αλλά της αρνήθηκαν την άδεια να πετάξει και πέθανε μια μέρα αργότερα στο νοσοκομείο, στις 24 Απριλίου.



Ενώ έχει αναφερθεί ευρέως ότι το ζευγάρι κόλλησε χανταϊό ενώ παρακολουθούσε πουλιά, η Mail on Sunday μπορεί τώρα να αποκαλύψει ότι η επιδημία «σχεδόν σίγουρα» ξεκίνησε 1.500 μίλια βορειότερα.