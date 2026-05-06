Η Λιθουανία έτοιμη να φιλοξενήσει τους 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες που θέλει να αποσύρει ο Τραμπ από την Γερμανία
Η Λιθουανία ελπίζει τα οποία στρατεύματα των ΗΠΑ αποχωρήσουν από την Γερμανία, να παραμείνουν στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας της Βαλτικής, Γκίτανας Ναουσέντα.

Η Λιθουανία φιλοξενεί στο έδαφος της περισσότερους από 1.000 Αμερικανούς στρατιώτες και είναι έτοιμη να φιλοξενήσει περισσότερους μελλοντικά, πρόσθεσε ο Λιθουανός πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες πριν κι εν μέσω κόντρας του με τον Φρίντριχ Μερτς, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα.


Περισσότεροι από 36.000 Αμερικανοί στρατιώτες στη Γερμανία

«Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους έξι με δώδεκα μήνες», εκτίμησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Σον Παρνέλ. Περισσότεροι από 36.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στη Γερμανία, σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2025.

Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στη Γερμανία, σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μετά τα σχόλια του Μερτς που τον εξόργισαν ότι «οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική» στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη «ταπεινώνει» τη ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη.


«Δεν ξέρει τι λέει»

«Πιστεύει ότι δεν πειράζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν ξέρει τι λέει», είχε απαντήσει στον Γερμανό καγκελάριο ο Τραμπ.

Την επομένη ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι η Ουάσινγκτον «έχει αρχίσει να μελετά και να εξετάζει την πιθανή μείωση» της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία. «Μια απόφαση θα ληφθεί πολύ σύντομα», είχε υποσχεθεί.
