Δασκάλα ειδικής αγωγής στις ΗΠΑ έδινε ναρκωτικά σε 16χρονο και έκαναν σεξ αρκετές φορές στο σπίτι των γονιών της
ΚΟΣΜΟΣ
Δασκάλα Πενσιλβάνια ΗΠΑ Μαθητής Σεξ Μαριχουάνα Ναρκωτικά

Δασκάλα ειδικής αγωγής στις ΗΠΑ έδινε ναρκωτικά σε 16χρονο και έκαναν σεξ αρκετές φορές στο σπίτι των γονιών της

Η 36χρονη Μισέλ Μερκολιάνο καταδικάστηκε σε μόλις 15 μήνες φυλάκισης

Δασκάλα ειδικής αγωγής στις ΗΠΑ έδινε ναρκωτικά σε 16χρονο και έκαναν σεξ αρκετές φορές στο σπίτι των γονιών της
6 ΣΧΟΛΙΑ
Στα «μαλακά» έπεσε μια δασκάλα ειδικής αγωγής στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ που παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές υπό την επήρεια ναρκωτικών με έναν 16χρονο μαθητή στο σπίτι των γονιών της

Η 36χρονη Μισέλ Μερκολιάνο καταδικάστηκε την Παρασκευή σε μόλις 15 μήνες φυλάκισης αφού δήλωσε ένοχη για σεξουαλική επίθεση και διαφθορά ανηλίκου.

«Στο πλαίσιο της απολογίας, η Μερκολιάνο παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές και έδινε μαριχουάνα σε μαθητή λυκείου», ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα.

Former teacher sentenced after admitting to having sex with student: DA


Η εκπαιδευτικός που πλέον έχει απολυθεί, κατηγορήθηκε ότι αγόρασε ιατρική μαριχουάνα περίπου 15 φορές για τον ανήλικο από φαρμακείο της πόλης Φοίνιξβιλ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στη συνέχεια «κάπνιζαν μαριχουάνα μαζί και έκαναν σεξ, συνήθως σε ένα υπνοδωμάτιο στην κατοικία των γονιών της». Αυτό φέρεται, δε, να συνέβη αρκετές φορές.

Το αγόρι αποκάλυψε την ανάρμοστη συμπεριφορά της δασκάλας στην αδερφή του, η οποία στη συνέχεια ενημέρωσε τους γονείς της. Στη συνέχεια υποβλήθηκε καταγγελία και αστυνομικοί συνέλαβαν την εκπαιδευτικό τον Απρίλιο του 2025.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης