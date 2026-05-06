Ράλι στο Χρηματιστήριο με «καύσιμο» τα σημάδια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Ράλι στο Χρηματιστήριο με «καύσιμο» τα σημάδια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Η Αθήνα συντονίζεται με το κλίμα ευφορίας που επικρατεί στο εξωτερικό - Τρίτη σερί άνοδος για τον Γενικό Δείκτη, κινείται πάνω από τις 2.260 μονάδες - Κέρδη άνω του 2% για τις τράπεζες
Με θετικούς οιωνούς και προσδοκίες για συνέχιση του ανοδικού σερί ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ξαφνική αλλαγή σκηνικού στη γεωπολιτική σκακιέρα, με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να βρίσκονται πλέον σε τροχιά σύγκλισης, δημιουργεί κλίμα αισιοδοξίας που διαχέεται στις διεθνείς αγορές και συμπαρασύρει το εγχώριο ταμπλό.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (6/5), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,66% και διαπραγματεύεται στις 2.266,14 μονάδες. Σε περίπου 14 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.254,31 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.268,16 μονάδες. Ξεχωρίζουν και σήμερα οι τράπεζες με κέρδη άνω του +2% για τον κλαδικό δείκτη.
Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για προσωρινή αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ αποτέλεσε τον καταλύτη για την αλλαγή του κλίματος και ερμηνεύεται από τους αναλυτές ως σαφές δείγμα ότι μια διπλωματική συμφωνία με το Ιράν είναι πλέον «προ των πυλών».
Αν και ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει τυπικά σε ισχύ, η υποχώρηση της στρατιωτικής έντασης οδηγεί σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου, αφαιρώντας ένα σημαντικό βάρος από την παγκόσμια οικονομία. Η χαλάρωση των γεωπολιτικών ανησυχιών επιτρέπει στους επενδυτές να στρέψουν ξανά την προσοχή τους στα θετικά εταιρικά αποτελέσματα και στα θεμελιώδη μεγέθη, με την όρεξη για ανάληψη ρίσκου να επιστρέφει.
Το ελληνικό χρηματιστήριο, έχοντας ήδη καταγράψει ένα διήμερο ανοδικό σερί που επανέφερε τον Γενικό Δείκτη στις παρυφές των 2.230 μονάδων, φαίνεται έτοιμο να εκμεταλλευτεί το ευνοϊκό μομέντουμ. Η αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους λειτουργεί ως «καύσιμο» για επιλεκτικές τοποθετήσεις, καθώς οι προοπτικές κερδοφορίας των εισηγμένων παραμένουν ενθαρρυντικές.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (6/5), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,66% και διαπραγματεύεται στις 2.266,14 μονάδες. Σε περίπου 14 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.254,31 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.268,16 μονάδες. Ξεχωρίζουν και σήμερα οι τράπεζες με κέρδη άνω του +2% για τον κλαδικό δείκτη.
Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για προσωρινή αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ αποτέλεσε τον καταλύτη για την αλλαγή του κλίματος και ερμηνεύεται από τους αναλυτές ως σαφές δείγμα ότι μια διπλωματική συμφωνία με το Ιράν είναι πλέον «προ των πυλών».
Αν και ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει τυπικά σε ισχύ, η υποχώρηση της στρατιωτικής έντασης οδηγεί σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου, αφαιρώντας ένα σημαντικό βάρος από την παγκόσμια οικονομία. Η χαλάρωση των γεωπολιτικών ανησυχιών επιτρέπει στους επενδυτές να στρέψουν ξανά την προσοχή τους στα θετικά εταιρικά αποτελέσματα και στα θεμελιώδη μεγέθη, με την όρεξη για ανάληψη ρίσκου να επιστρέφει.
Το ελληνικό χρηματιστήριο, έχοντας ήδη καταγράψει ένα διήμερο ανοδικό σερί που επανέφερε τον Γενικό Δείκτη στις παρυφές των 2.230 μονάδων, φαίνεται έτοιμο να εκμεταλλευτεί το ευνοϊκό μομέντουμ. Η αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους λειτουργεί ως «καύσιμο» για επιλεκτικές τοποθετήσεις, καθώς οι προοπτικές κερδοφορίας των εισηγμένων παραμένουν ενθαρρυντικές.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα