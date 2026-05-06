Κωνσταντοπούλου κατά πάντων: Ο Γεωργιάδης θέλει να φάει τον Μητσοτάκη, ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα, φασίστας ο Φλωρίδης
«Τους ενοχλώ και ως αντιπολίτευση και ως δικηγόρος» υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας
Επίθεση κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε ραδιοφωνική της συνέντευξη.
Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «φασίστα» τον κ. Φλωρίδη λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο κ. Φλωρίδης ως υπουργός Δικαιοσύνης επιχειρεί παρεμβάσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της απονομής της Δικαιοσύνης. Θέλει να ελέγχει τους δικαστές, θέλει να ελέγχει και τους δικηγόρους. Ο κ. Φλωρίδης που είναι ο ορισμός της φασιστικής συμπεριφοράς και της εκτροπής έχει πετύχει να έχουν οργιάσει όλα τα φασιστοειδή, με πρώτον τον πατέρα Πλεύρη εναντίον μου, που στρέφονται με καθ’ υπόδειξη του Φλωρίδη κι έχουν βγει από τα λαγούμια τους διότι ο Φλωρίδης ανασύρει τη Χρυσή Αυγή. Το να λέει ένας φασίστας, ο Φλωρίδης, ότι είμαι εγώ ή έχω σχέση με εγκληματική οργάνωση είναι πράξη αξιόποινη αυτοτελώς, είναι προσπάθεια στοχοποίησής μου αυτοτελής. Δεν το κάνει μόνο του έχει και τα εξαπτέρυγά του, έχει και τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και άλλα επίορκα πρόσωπα που επιχειρούν να ποινικοποιήσουν τη δική μου αντιπολιτευτική δράση και τη δική μου υπεράσπιση στα θύματα των Τεμπών. Αυτό το οποίο ενοχλεί τον Φλωρίδη είναι ότι εγώ δεν το βουλώνω, υπερασπίζομαι τις οικογένειες των θυμάτων»
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, δε, και υποστήριξε ότι ««αυτό που θέλει πάρα πολύ ο κ. Γεωργιάδης είναι να είναι αυτός η κυβέρνηση και σε λίγο θα φάει την καρέκλα του Μητσοτάκη και θα γελάμε ή θα κλαίμε».
Ερωτηθείσα, στη συνέχεια, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε για τον πρώην πρωθυπουργό «τι να μας πει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα, διέλυσε το κόμμα του, επιτέθηκε σε όποιον είχε χρησιμοποιήσει, τους πέταξε σαν χρησιμοποιημένα υλικά και τώρα παριστάνει τον άμωμο. Ένας άνθρωπος που δεν απολογηθεί ούτε για την προδοσία του δημοψηφίσματος, όπως δεν έχει απολογηθεί για το έγκλημα στο Μάτι ».
Όσον αφορά, τέλος, τη Μαρία Καρυστιανού αρκέστηκε να πει «δικαίωμά της είναι να κατέβει στην πολιτική από εκεί και πέρα το κάθε τι δοκιμάζεται στην πράξη μέσα από την βιωματική σχέση με τα πράγματα. …Δεν θα μπω σε αντιπαράθεση μαζί της».
