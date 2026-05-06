Πέθανε ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσώχος σε ηλικία 89 ετών
Ένας άνθρωπος που έζησε το ελληνικό ποδόσφαιρο και την αθλητική δημοσιογραφία από διαφορετικές πλευρές, ο Σταύρος Τσώχος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Η πορεία του ξεκίνησε μέσα από τα γήπεδα, αρκετά πριν περάσει στα δημοσιογραφικά γραφεία και τα τηλεοπτικά στούντιο. Στα μέσα της δεκαετίας του ’50 φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακός, ενώ αγωνίστηκε και σε άλλες ομάδες της εποχής, ολοκληρώνοντας την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις αρχές της δεκαετίας του ’60.

Η εμπειρία του ως ποδοσφαιριστής τον ακολούθησε και στη δημοσιογραφία, σε μια εποχή όπου το αθλητικό ρεπορτάζ είχε διαφορετικό χαρακτήρα και χτιζόταν περισσότερο μέσα από την καθημερινή επαφή με τα αποδυτήρια, τα γήπεδα και τους ανθρώπους του χώρου.


Από τις εφημερίδες στην τηλεόραση

Ο Σταύρος Τσώχος εργάστηκε σε ιστορικές αθλητικές και πολιτικές εφημερίδες, όπως οι «Ημέρα», «Ακρόπολη», «Τα Νέα» και το «Φως των Σπορ», ενώ είχε παρουσία και σε περιοδικά που σημάδεψαν διαφορετικές περιόδους της ελληνικής αθλητικής ενημέρωσης.

Δεν περιορίστηκε όμως μόνο στον γραπτό λόγο. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 πέρασε και στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε αθλητικές εκπομπές και μεταδόσεις αγώνων, σε μια περίοδο όπου η τηλεοπτική αθλητική κάλυψη στην Ελλάδα βρισκόταν ακόμη στα πρώτα της βήματα.

Συνεργάστηκε με την ΕΡΤ, το Mega Channel και τον ANT1, παραμένοντας ενεργός για πολλά χρόνια σε έναν χώρο που άλλαζε διαρκώς μορφή και απαιτήσεις.


Παρουσία και εκτός δημοσιογραφίας

Πέρα από τη δημοσιογραφική του πορεία, πέρασε και από διοικητικά πόστα, καθώς είχε θητεύσει και στο γραφείο Τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, διατηρώντας στενή σχέση με το ποδόσφαιρο μέχρι και τα επόμενα χρόνια.

Η διαδρομή του συνδέθηκε με διαφορετικές εποχές του ελληνικού αθλητισμού. Από τα μεταπολεμικά γήπεδα μέχρι τη σύγχρονη τηλεοπτική εποχή, υπήρξε μια γνώριμη παρουσία στον χώρο της αθλητικής ενημέρωσης, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα σε μια πορεία δεκαετιών.

