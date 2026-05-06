«Ζήτω η Ελλάδα»: Δεξίωση για τα 205 χρόνια από την Ελληνική Ανεξαρτησία στο Gracie Mansion από τον δήμαρχο Νέας Υόρκης, δείτε βίντεο

Ο Ζοράν Μαμντάνι τίμησε την ελληνοαμερικανική κοινότητα, με παρεμβάσεις Καναρά και Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου





Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι φιλοξένησε την Τρίτη δεξίωση για τον εορτασμό της 205ης επετείου της ελληνικής ανεξαρτησίας στο Gracie Mansion, καλωσορίζοντας εκπροσώπους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, κληρικούς, διπλωμάτες και εξέχοντα μέλη της κοινωνίας των πολιτών.Η εκδήλωση ξεκίνησε με δηλώσεις του Ζακ Φρίτσινγκ, Πρώτου Αναπληρωτή Επιτρόπου στο Γραφείο Μαζικής Συμμετοχής, ο οποίος αναφέρθηκε στην «υπέροχη σχέση» της πόλης με την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή και την ευχαρίστησε για τη συνεργασία της στη διοργάνωση της δεξίωσης.Η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Ν. Υόρκη, πρέσβης Ιφιγένεια Καναρά ευχαρίστησε τον Δήμαρχο της Ν. Υόρκης για την πρόσκληση και τη φιλοξενία του, περιγράφοντας την περίσταση τόσο ως «φόρο τιμής στα διαρκή ιδανικά της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης» όσο και ως ανάμνηση του «βαθύτατου και δύσκολου αγώνα» της Ελληνικής Επανάστασης. Υπογράμμισε ότι ο αγώνας του 1821 σημαδεύτηκε από «θυσία», «ανθεκτικότητα» και μια «ακλόνητη πίστη στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια», σημειώνοντας παράλληλα ότι τα ιδανικά του συνεχίζουν να έχουν απήχηση έως σήμερα.Η κ. Καναρά υπογράμμισε επίσης τον διαρκή δεσμό μεταξύ Ελλάδας και Νέας Υόρκης, αποτίοντας φόρο τιμής στη συμβολή της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στην πολιτειακή, πολιτιστική και οικονομική ζωή της πόλης. Από την Αστόρια μέχρι το Μανχάταν και πέραν αυτών, ανέφερε, γενιές Ελλήνων και Ελληνοαμερικανών έχουν βοηθήσει να διαμορφωθεί η «οικονομική ζωτικότητα, ο πολιτιστικός πλούτος και ο κοινωνικός ιστός» της Νέας Υόρκης. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος , απευθυνόμενος στους προσκεκλημένους, εξέφρασε εκτίμηση προς τον Δήμαρχο και την πόλη για την αναγνώριση της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Όπως ανέφερε οι Έλληνες της Νέας Υόρκης «εκτιμούν βαθιά» την οικειότητα του Δημάρχου με την κοινότητα και τον τρόπο με τον οποίο έχει αγκαλιάσει τις παραδόσεις, την πίστη και την παρουσία της στην πόλη. Ανέδειξε τον ρόλο της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής ως πνευματικής και πολιτιστικής εστίας για την ελληνοαμερικανική κοινότητα, φέρνοντας μαζί οργανώσεις από όλο το φάσμα της πολιτειακής, εκπαιδευτικής, επαγγελματικής ζωής και φιλανθρωπίας.Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε ότι η ελληνοαμερικανική κοινότητα είναι ριζωμένη στην πίστη, ενώ παραμένει ευρεία στη συμβολή της στη Νέα Υόρκη, εκτιμώντας την «εκπαίδευση, υπηρεσία, επαγγελματική αριστεία» και τη δέσμευση στο κοινό καλό. Συνέδεσε τον εορτασμό της ελληνικής ανεξαρτησίας με τη γιορτή του Ευαγγελισμού, λέγοντας ότι η κληρονομιά του 1821 συνεχίζει να επιβεβαιώνει την ελευθερία, τη θρησκευτική ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.Ο Δήμαρχος Ν. Υόρκης Μαμντάνι καλωσόρισε τους προσκεκλημένους στο Gracie Mansion, τονίζοντας «Ζήτω η Ελλάδα» και σημειώνοντας ότι οι δήμαρχοι της Νέας Υόρκης έχουν εδώ και καιρό τιμήσει την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, από προηγούμενες συμμετοχές στην Παρέλαση της Ελληνικής Ανεξαρτησίας μέχρι δεξιώσεις στο Δημαρχείο. Ανέφερε ότι η Νέα Υόρκη φιλοξενεί περισσότερους Έλληνες από οπουδήποτε αλλού στην Αμερική και επαίνεσε την καθημερινή επίδραση της κοινότητας στην πόλη, από τα δημοκρατικά της ιδανικά μέχρι την πολιτιστική ζωή γειτονιών όπως η Αστόρια.Ο Μαμντάνι αφού χαιρέτισε τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, τη Γενική Πρόξενο πρέσβη Ιφ. Κανάρα, τον Γενικό Πρόξενο της Κύπρου Κ. Πογιατζή, τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη πρέσβυ Αγ. Μπαλτά και τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη πρέσβη Μαρία Μιχαήλ, αναφέρθηκε θερμά στο ελληνικό κοινοτικό πνεύμα, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εορτασμών της Ελληνικής Ανεξαρτησίας είχε εντυπωσιαστεί από τη «φιλία» που συνδέει τη Νέα Υόρκη με την Αθήνα και γεμίζει την Πέμπτη Λεωφόρο κατά την ετήσια παρέλαση.

Ανέφερε επίσης ότι η ανεξαρτησία είναι «το έργο του λαού» και συνέδεσε το θέμα του ελληνικού αγώνα για ελευθερία με τη δέσμευση της διοίκησής του να στηρίζει τους Νεοϋορκέζους, μεταξύ άλλων μέσω της παιδικής φροντίδας και της προστασίας των μικρών επιχειρήσεων. Μιλώντας επίσης ως πρώην μέλος της Πολιτειακής Συνέλευσης για την Αστόρια και το Λονγκ 'Αιλαντ Σίτι, θυμήθηκε ελληνικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις και προσωπικούς δεσμούς με την κοινότητα, ενώ απέτισε φόρο τιμής σε Ελληνοαμερικανούς Νεοϋορκέζους που υπηρετούν την πόλη, συμπεριλαμβανομένου του αστυνομικού του NYPD Αναστάσιου Σάκου, ο οποίος σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος και πρόσφατα τιμήθηκε με μετονομασία δρόμου στην Αστόρια.