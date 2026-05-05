Θραύση κάνουν τα «πάρτι με Diet Coke» στην Ινδία: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει δημιουργήσει έλλειψη του αναψυκτικού στη χώρα
Σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες αγορές, η Diet Coke πωλείται μόνο σε κουτάκια στην Ινδία καθιστώντας έτσι το αναψυκτικό Coca-Cola πιο ευάλωτο στην αναστάτωση στην αλυσίδα εφοδιασμού που έχει προκληθεί από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ όπου έχουν καθηλωθεί τα φορτία. Καθώς οι προμήθειες είναι περιορισμένες, τα κουτάκια της Diet Coke διατίθενται προς διαδικτυακή παραγγελία, αλλά σε περιορισμένες ποσότητες.
Οι παμπ και οι ίνφλουενσερς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ινδία έχουν βρει ευκαιρία να επωφεληθούν από την έλλειψη διοργανώνοντας πάρτι με είσοδο από 10 ως 16 δολάρια όπου προσφέρεται Diet Coke, αλλά και αλκοόλ μετά μουσικής και δραστηριότητες όπως η διακόσμηση κουτιών του αναψυκτικού και η ζωγραφική θεματικής μπλούζας.
Στο Νέο Δελχί, άτομα ντυμένα με στολή Diet Coke πειραματίστηκαν αναμειγνύοντας το αναψυκτικό με τοπικά καρυκεύματα, πιπεριές χαλαπένιος και μέλι. Σε εκδήλωση στο Μουμπάι, η τιμή των ειστηρίων διπλασιάστηκε στο πλαίσιο λοταρίας με τους δύο νικητές να φεύγουν με 50 κουτάκια Diet Coke έκαστος.
«Είχαμε ένα μενού με κοκτέιλ, τα οποία ονομάζουμε Coke-τέιλ. Η ιδέα ήταν να συγκεντρωθούν οι λάτρεις του αναψυκτικού», λέει η 25χρονη Ισίκα Γκούπτα, στέλεχος του μάρκετινγκ, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται «μεγάλη λάτρης της Diet Coke». Εκείνη ήταν η πρώτη που έκανε πάρτι με Diet Coke στην Ινδία την περασμένη εβδομάδα και σκοπεύει να οργανώσει και άλλα. Τώρα, δεδομένης της ζήτησης έχει συνομιλίες με την εταιρεία της Coca-Cola.
«Η εταιρεία με προσέγγισε για να δει αν μπορούν να διοργανωθούν περισσότερα τέτοια πάρτι», είπε στο Reuters. Η Coca-Cola δεν ήταν διαθέσιμη να απαντήσει σε αίτημα του Reuters. Στην Ινδία η Diet Coke χρησιμοποιείται και για την ανάμειξη με αλκοόλ, συχνά με ρούμι.
Επίσης είναι ένα δημοφιλές αναψυκτικό για τους καταναλωτές που προσέχουν τη διατροφή τους και η έλλειψή της έχει προκαλέσει πλημμύρα από χιουμοριστικά memes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου εμφανίζεται κόσμος να συσσωρεύει κουτάκια του αναψυκτικού στην Ινδία.
Η εταιρεία λιανεμπορίου Broadway εκμεταλλεύεται την έλλειψη για να προωθήσει μελλοντική της εκδήλωση στο Νέο Δελχί διαφημίζοντας ότι: «Στον απόηχο της μεγάλης έλλειψης σε Diet Coke του 2026...μετατρέπουμε τον χώρο μας σε μια απόλυτη εμπειρία Diet Coke».
Με εισιτήριο 10 δολαρίων θα μπορεί κάποιος να απολαύσει μπέργκερ, Diet Coke και θεματική ζωγραφική σε μπλούζα, εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της Broadway, ο Σανκάλπ Κατούρια.
