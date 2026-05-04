Το Κρεμλίνο φοβάται πως ουκρανικά drones θα πετάξουν πάνω από την Κόκκινη Πλατεία, λέει ο Ζελένσκι ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης στη Μόσχα
Το Κρεμλίνο έχει γνωστοποιήσει πως δεν θα κατεβάσει άρματα μάχης ή πυραυλικά συστήματα στη φετινή παρέλαση μετά από δύο δεκαετίες - Ενισχυμένα τα μέτρα ασφαλείας, αναμένεται να διακοπούν και οι αποστολές SMS
Η στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Ρωσία ενδέχεται φέτος να έχει ορισμένους... μη φιλικούς επισκέπτες, τα ουκρανικά drones.
Η μεγάλη εκδήλωση του 2026 για την Ημέρα της Νίκης – την ετήσια επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας από τη Σοβιετική Ένωση – έχει ήδη υποβαθμιστεί, καθώς το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι, για πρώτη φορά εδώ και δύο δεκαετίες, δεν θα συμμετάσχουν άρματα μάχης ή πυραυλικά συστήματα, σε μια παρέλαση που παραδοσιακά προβάλει τη στρατιωτική ισχύ της Μόσχας.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής drones προς τη ρωσική πρωτεύουσα την ημέρα εκείνη. «Η Ρωσία ανακοίνωσε παρέλαση στις 9 Μαΐου στη Μόσχα χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό», δήλωσε σε ηγέτες κατά τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν. «Δεν μπορούν να αντέξουν τον εξοπλισμό – και φοβούνται ότι drones μπορεί να πετάξουν πάνω από την Κόκκινη Πλατεία».
«Αυτό λέει πολλά», πρόσθεσε. «Και τα ουκρανικά drones μπορούν επίσης να επιτεθούν σε αυτή την παρέλαση. Δείχνει ότι δεν είναι ισχυροί αυτή τη στιγμή».
Η απόφαση του Κρεμλίνου να αποκλείσει στρατιωτικό υλικό από την παρέλαση αποδίδεται ευρέως στην αυξημένη αμυντική ευαλωτότητα της χώρας, τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
Το Κίεβο χρησιμοποιεί συστηματικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να πλήττει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ουκρανικά πλήγματα έπληξαν για τρίτη φορά μέσα σε έναν μήνα ενεργειακές υποδομές στο λιμάνι Τουάπσε της Μαύρης Θάλασσας. Τη Δευτέρα, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν επιβεβαίωσε ότι ουκρανικό drone έπληξε πολυτελές κτίριο κατοικιών σε απόσταση μόλις έξι χιλιομέτρων από το Κρεμλίνο, χωρίς να αναφερθούν θύματα.
Ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να συνεχίσουν την πίεση προς τη Ρωσία για επιλογή της διπλωματίας αντί της συνέχισης του πολέμου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε μονοήμερη εκεχειρία στις 9 Μαΐου, ταυτόχρονα με τους εορτασμούς στη Μόσχα. Η πρόταση απορρίφθηκε από το Κίεβο, που ζητά μεγαλύτερης διάρκειας κατάπαυση πυρός, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει ότι η τελική απόφαση ανήκει στον Πούτιν.
Ενόψει της παρέλασης, το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στη Μόσχα, μεταφέροντας επιπλέον αντιαεροπορικά συστήματα από άλλες περιοχές. Παράλληλα, επιβάλλονται περιορισμοί στις δορυφορικές επικοινωνίες και στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ενώ, σύμφωνα με τη Novaya Gazeta, ακόμη και οι υπηρεσίες SMS αναμένεται να διακοπούν στο διάστημα από 5 έως 9 Μαΐου.
🚨 BREAKING: Zelenskyy says Ukrainian drones could reach the parade in Moscow— NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2026
“Russia has announced a parade on May 9 But there will be no military equipment at this parade. This will happen for the first time in many, many years.Ukrainian drones could also fly over this parade.… pic.twitter.com/bgWxwhZ7qq
