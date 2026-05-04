Έκρηξη στη Μόσχα από ουκρανικό drone κοντά στο Kρεμλίνο
Έκρηξη στη Μόσχα από ουκρανικό drone κοντά στο Kρεμλίνο
Προκλήθηκαν ζημιές σε πολυκατοικία χωρίς τραυματίες
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 4ης Μαΐου, στη Μόσχα όταν, σύμφωνα με αναφορές από τοπικά μέσα και κανάλια στο Telegram, ακούστηκε ισχυρή έκρηξη σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο Κρεμλίνο.
Σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μοσφιλμόφσκαγια, με εικόνες που κυκλοφόρησαν να δείχνουν ζημιές σε πολυκατοικία, οι οποίες φέρεται να προκλήθηκαν από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Ουκρανίας.
Αρχικά δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση, ωστόσο κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι η έκρηξη έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση. Ταυτόχρονα, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή και ξεκινώντας έρευνες για τα αίτια του συμβάντος.
Λίγες ώρες αργότερα, ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για επίθεση με drone. Όπως δήλωσε, «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα drone έπληξε κτίριο κοντά στην οδό Μοσφιλμόφσκαγια. Δεν υπάρχουν θύματα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο».
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η απόσταση του σημείου της έκρηξης από το Κρεμλίνο εκτιμάται σε περίπου έξι χιλιόμετρα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε ότι ακόμη δύο drones, τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, καταρρίφθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας, χωρίς να προκαλέσουν ζημιές ή θύματα.
Σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μοσφιλμόφσκαγια, με εικόνες που κυκλοφόρησαν να δείχνουν ζημιές σε πολυκατοικία, οι οποίες φέρεται να προκλήθηκαν από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Ουκρανίας.
Αρχικά δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση, ωστόσο κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι η έκρηξη έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση. Ταυτόχρονα, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή και ξεκινώντας έρευνες για τα αίτια του συμβάντος.
⚡️ BREAKING: Attack on Moscow — explosions reported six kilometers from the Kremlin— NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2026
During the night, a drone struck a high-rise building on Mosfilmovskaya Street.
Mayor Sobyanin confirmed the attack. No casualties have been reported.
According to monitoring channels, UAVs… pic.twitter.com/V5WWbIL1e6
Λίγες ώρες αργότερα, ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για επίθεση με drone. Όπως δήλωσε, «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα drone έπληξε κτίριο κοντά στην οδό Μοσφιλμόφσκαγια. Δεν υπάρχουν θύματα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο».
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η απόσταση του σημείου της έκρηξης από το Κρεμλίνο εκτιμάται σε περίπου έξι χιλιόμετρα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε ότι ακόμη δύο drones, τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, καταρρίφθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας, χωρίς να προκαλέσουν ζημιές ή θύματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα