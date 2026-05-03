Ρωτάει για την... Μπαρτσελόνα και διαβάζει τη Βίβλο: Ο γιος του Μαδούρο μιλά για τη ζωή του πατέρα του στις αμερικανικές φυλακές

Σε συνέντευξή του, ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα μιλάει για πρώτη φορά τι συνέβη το πρωί της 3ης Ιανουαρίου, όταν θεώρησε ότι ο πατέρας του ήταν νεκρός και μιλά για τη ζωή του στη φυλακή





Τις πρώτες ώρες της 3ης Ιανουαρίου, την ώρα που οι πρώτες εκρήξεις συγκλόνιζαν το Καράκας, ο Νικολάς Μαδούρο πρόλαβε να ηχογραφήσει ένα μήνυμα προς τον γιο του. Το περιεχόμενό του δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, ωστόσο, όπως αποκαλύπτει ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, περιλάμβανε φράσεις αποχαιρετισμού, καθώς ο πρόεδρος πίστευε ότι εκείνη την ημέρα θα πέθαινε. «Όλοι πιστεύαμε ότι εκείνη την ημέρα θα πέθαινε» επισήμανε ο ίδιος μιλώντας στην El Pais.







Λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση, ενώ συμμετείχε σε συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης για τον νόμο περί αμνηστίας, δέχθηκε τηλεφώνημα. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο πατέρας του, για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή του. Ο ίδιος περιγράφει ότι απομακρύνθηκε από την αίθουσα και συγκινήθηκε.



Από τότε, καταγράφει όλες τις τηλεφωνικές συνομιλίες που λαμβάνει από τη φυλακή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κρατείται ο Νικολάς Μαδούρο στο Ομοσπονδιακό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν. Ο κρατούμενος έχει περιορισμένο χρόνο επικοινωνίας, περίπου 510 λεπτά μηνιαίως.





παραμονή σε απομόνωση. Μετά από διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, οι συνθήκες βελτιώθηκαν, επιτρέποντας επαφή με άλλους κρατούμενους.



Ο Μαδούρο, όπως αναφέρει ο γιος του, έχει στραφεί έντονα στη μελέτη της Βίβλου, την οποία διαβάζει καθημερινά, ενώ συχνά αναφέρεται σε αποσπάσματα κατά τις συνομιλίες τους. Παράλληλα, συνεχίζει την ανάγνωση βιβλίων, έχοντας ζητήσει έργα του Σιμόν Μπολίβαρ και ιστορικά κείμενα, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν λογοτεχνικά και πολιτικά έργα.



Ο Μαδούρο ρωτάει τον γιο του για την οικογένεια, μερικές φορές για τη Συνέλευση, για το φαγητό, για το ποδόσφαιρο... Στις 14 Απριλίου η Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε από το Champions League και αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που του είπε.



Κλείσιμο



Ο ίδιος κατέχει πλέον τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Εσωτερικής Πολιτικής, με αρμοδιότητα την εποπτεία των συνταγματικών εγγυήσεων και του σωφρονιστικού συστήματος, αναγνωρίζοντας ότι έχουν υπάρξει υπερβάσεις.



Σε ό,τι αφορά τη νύχτα της επίθεσης, περιγράφει την αγωνία όταν προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον πατέρα του χωρίς αποτέλεσμα. Μέλη της κυβέρνησης, όπως η Ντέλσι και ο Χόρχε Ροντρίγκες, φέρονται να ζήτησαν αποδείξεις ότι ήταν εν ζωή, αρνούμενοι να συνομιλήσουν με Αμερικανούς μεσολαβητές χωρίς σχετική επιβεβαίωση.



Ο ίδιος αναφέρει ότι ο πατέρας του συνελήφθη ενώ επιχειρούσε να κρυφτεί, ενώ περιγράφει τραυματισμούς που υπέστη κατά τη σύλληψη, καθώς και τον τραυματισμό της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.



Τέσσερις μήνες μετά τον βομβαρδισμό που άλλαξε την πορεία της Βενεζουέλας , ο γιος του Νικολάς Μαδούρο περιγράφει τις δραματικές ώρες της επίθεσης, τη σύλληψη του πατέρα του και τις συνθήκες κράτησής του στις Ηνωμένες Πολιτείες.Τις πρώτες ώρες της 3ης Ιανουαρίου, την ώρα που οι πρώτες εκρήξεις συγκλόνιζαν το Καράκας, ο Νικολάς Μαδούρο πρόλαβε ναπρος τον γιο του. Το περιεχόμενό του δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, ωστόσο, όπως αποκαλύπτει ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, περιλάμβανε φράσεις αποχαιρετισμού, καθώς ο πρόεδρος πίστευε ότι εκείνη την ημέρα. «Όλοι πιστεύαμε ότι εκείνη την ημέρα θα πέθαινε» επισήμανε ο ίδιος μιλώντας στην El Pais.Ο 35χρονος βουλευτής, γνωστός και ως «Νικολασίτο», μιλά για πρώτη φορά δημόσια για τα γεγονότα εκείνης της νύχτας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 83 άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες.Λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση, ενώ συμμετείχε σε συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης για τον νόμο περί αμνηστίας, δέχθηκε τηλεφώνημα. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο πατέρας του, για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή του. Ο ίδιος περιγράφει ότι απομακρύνθηκε από την αίθουσα και συγκινήθηκε.Από τότε, καταγράφει όλες τις τηλεφωνικές συνομιλίες που λαμβάνει από τη φυλακή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κρατείται ο Νικολάς Μαδούρο στο Ομοσπονδιακό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν. Ο κρατούμενος έχει περιορισμένο χρόνο επικοινωνίας, περίπουΣύμφωνα με τον γιο του, οι πρώτοι μήνες κράτησης ήταν ιδιαίτερα αυστηροί, με. Μετά από διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, οι συνθήκες βελτιώθηκαν, επιτρέποντας επαφή με άλλους κρατούμενους.Ο Μαδούρο, όπως αναφέρει ο γιος του, έχει στραφεί έντονα στη μελέτη της Βίβλου, την οποία διαβάζει καθημερινά, ενώ συχνά αναφέρεται σε αποσπάσματα κατά τις συνομιλίες τους. Παράλληλα, συνεχίζει την ανάγνωση βιβλίων, έχοντας ζητήσει έργα του Σιμόν Μπολίβαρ και ιστορικά κείμενα, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν λογοτεχνικά και πολιτικά έργα.Ο Μαδούρο ρωτάει τον γιο του για την οικογένεια, μερικές φορές για τη Συνέλευση, για το φαγητό, για το ποδόσφαιρο... Στις 14 Απριλίου η Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε από το Champions League και αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που του είπε.Παράλληλα, ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα εμφανίζεται πιο μετριοπαθής σε σχέση με τον πατέρα του, αναγνωρίζοντας λάθη και από τις δύο πλευρές για τα γεγονότα που οδήγησαν στην κρίση. Όπως σημειώνει, ο ίδιος και ο πατέρας του διερωτώνται τι θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τα γεγονότα της 3ης Ιανουαρίου, επισημαίνοντας ότι η κρίση προέκυψε από συνδυασμό παραγόντων, όπως οι κυρώσεις, οι πολιτικές επιλογές και τα αντικρουόμενα συμφέροντα.Ο ίδιος κατέχει πλέον τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Εσωτερικής Πολιτικής, με αρμοδιότητα την εποπτεία των συνταγματικών εγγυήσεων και του σωφρονιστικού συστήματος, αναγνωρίζοντας ότι έχουν υπάρξει υπερβάσεις.Σε ό,τι αφορά τηπεριγράφει την αγωνία όταν προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον πατέρα του χωρίς αποτέλεσμα. Μέλη της κυβέρνησης, όπως η Ντέλσι και ο Χόρχε Ροντρίγκες, φέρονται να ζήτησαν αποδείξεις ότι ήταν εν ζωή, αρνούμενοι να συνομιλήσουν με Αμερικανούς μεσολαβητές χωρίς σχετική επιβεβαίωση.Ο ίδιος αναφέρει ότι ο πατέρας του συνελήφθη ενώ επιχειρούσεενώ περιγράφει τραυματισμούς που υπέστη κατά τη σύλληψη, καθώς και τον τραυματισμό της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις προσώπων που γνωρίζουν τα γεγονότα, η ηγεσία της Βενεζουέλας είχε προετοιμαστεί για διαφορετικού τύπου επίθεση, υποτιμώντας το ενδεχόμενο σύλληψης του προέδρου. «Ο πρόεδρος ήταν προετοιμασμένος να πεθάνει στη μάχη, σε βομβαρδισμό ή όπως αλλιώς... Ήταν περισσότερο από σαφές ότι αυτό μπορούσε να συμβεί, αλλά όχι ότι θα τον έπαιρναν ζωντανό» ανέφερε.



Η επιχείρηση προκάλεσε έντονο φόβο και ανασφάλεια, με αναφορές για παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από το Καράκας λίγες ημέρες αργότερα.



Ο Μαδούρο, διαβεβαιώνει ο γιος του, είναι καλά και δυνατός παρά τον εγκλεισμό. «Είναι αφοσιωμένος στη χώρα και στην πολιτική. Και πιστεύω ότι ήταν προετοιμασμένος γι' αυτό. Ξέρω ότι αισθάνεται ότι η νίκη του είναι το γεγονός ότι παραμένει ζωντανός. Είναι, επιπλέον, ένα πολύ πνευματικό άτομο».



Ο Νικολάς Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο το περιβάλλον του τον αντιμετωπίζει ως πολιτικό κρατούμενο, εκφράζοντας την ελπίδα επιστροφής του μέσω πολιτικής συμφωνίας.



Ο γιος του απορρίπτει τις κατηγορίες περί οικονομικών ατασθαλιών, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας του δεν διαθέτει σημαντική περιουσία, πέραν ενός διαμερίσματος στο Καράκας.



Κλείνοντας, ο ίδιος δηλώνει ότι εξακολουθεί να προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση, τονίζοντας τον ρόλο του ως βασικού στήριγματος της οικογένειας, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και προσωπικής δοκιμασίας.



«Η αυτόματη απάντηση όταν με ρωτάνε πώς είμαι, είναι καλά. Πρέπει να έχουμε υπομονή, βγαίνω από το σοκ και αρχίζω να αφομοιώνω την κατάσταση». «Κρατάω τα συναισθήματά μου, προσπαθώ να είμαι ψύχραιμος, σκεπτόμενος ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος μου για να βοηθήσω τη χώρα. Τώρα είμαι ο στυλοβάτης της οικογένειάς μου, των ηλικιωμένων θειών μου, των κοριτσιών μου. Και, επίσης, του πατέρα μου».