Παραιτείται η πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Κίεβο γιατί ο Τραμπ δεν στηρίζει αρκετά την Ουκρανία
Είχε τοποθετηθεί στο αξίωμα πριν από μόλις έναν χρόνο
Η Τζούλι Ντέιβις, επιτετραμμένη των ΗΠΑ στην Ουκρανία που ασκεί καθήκοντα πρεσβευτή, πρόκειται να παραιτηθεί από το αξίωμα γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι απογοητευμένη από το ότι ο πρόεδρος Τραμπ «δεν κάνει αρκετά» για να στηρίξει το Κίεβο.
Η Ντέιβις είχε τοποθετηθεί «προσωρινή επιτετραμμένη» μόλις τον Μάιο του 2025.
Οι Financial Times αναφέρουν ότι το σημείο τριβής ήταν η διαφωνία της Ντέιβις με τη θέση του Τραμπ σχετικά με το ζήτημα της βοήθειας προς την Ουκρανία και την απόφασή του να περιορίσει το ύψος της βοήθειας.
Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι έχει ενημερώσει το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικών για την πρόθεσή της να αποχωρήσει όχι μόνο από την Ουκρανία, αλλά και από το διπλωματικό σώμα ολοκληρώνοντας μια καριέρα που μετρά τρεις δεκαετίες.
H Ντέιβις, η οποία υπηρετεί και ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Κύπρο, φέρεται να αιφνιδιάστηκε από την απόφαση του Τραμπ να ορίσει τον επιχειρηματία από την Αριζόνα και δωρητή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Τζον Μπρέσλοου ως επόμενος πρεσβευτής στην Κύπρο.
Πρόκειται για πρεσβευτή που χαίρει μεγάλου σεβασμού μεταξύ των συναδέλφων της, αλλά και μελών του Κογκρέσου, μεταξύ άλλων για την ικανότητά της να διαχειρίζεται κρίσεις.
Πριν από τη Ντέιβις, πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ουκρανία ήταν η Μπρίτζετ Μπρινκ που παραιτήθηκε μετά την αύξηση της πίεσης που άσκησε ο Τραμπ στην Ουκρανία με οριακή στιγμή τη δημόσια διαμάχη μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο του 2025.
