Η Λετονία θα παραδώσει στον ουκρανικό στρατό τεθωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης
Η Λετονία θα ενισχύσει τον ουκρανικό στρατό με επιπλέον τεθωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας στη Ρίγα, χωρίς όμως να διευκρινίσει τον αριθμό τους.
«Υποστηρίζουμε τον αγώνα της Ουκρανίας απέναντι στις επιθέσεις της Ρωσίας και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε για όσο χρειαστεί», υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας, ο Άντρις Σπρουντ. Τόνισε πως η παράδοση των συγκεκριμένων στρατιωτικών οχημάτων δεν υπονομεύει την επιχειρησιακή ικανότητα των λετονικών ενόπλων δυνάμεων.
Η Λετονία υποστηρίζει σθεναρά τον αγώνα της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.
Η χώρα της Βαλτικής, που συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, ενίσχυσε πέρυσι την Ουκρανία με στρατιωτική βοήθεια της οποίας η αξία αντιστοιχούσε στο 0,3% του ΑΕΠ της, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης της Λετονίας. Φέτος η αξία της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 0,25% του λετονικού ΑΕΠ.
🇱🇻🤝🇺🇦 Latvija nodos Ukrainai papildu kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņumašīnas CVR(T).— Andris Spruds (@AndrisSpruds) April 28, 2026
🇱🇻 Atbalstām Ukrainas cīņu pret Krievijas agresiju un turpināsim to darīt tik ilgi, cik nepieciešams. Svarīgi - šo bruņumašīnu nodošana neietekmēs @Latvijas_armija operacionālās spējas.… pic.twitter.com/QW3ZZ9xB98
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα