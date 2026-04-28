Η Λετονία θα παραδώσει στον ουκρανικό στρατό τεθωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης
ΚΟΣΜΟΣ
Λετονία τεθωρακισμένα Ουκρανία

Η Λετονία θα ενισχύσει τον ουκρανικό στρατό με επιπλέον τεθωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας στη Ρίγα, χωρίς όμως να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

«Υποστηρίζουμε τον αγώνα της Ουκρανίας απέναντι στις επιθέσεις της Ρωσίας και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε για όσο χρειαστεί», υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας, ο Άντρις Σπρουντ. Τόνισε πως η παράδοση των συγκεκριμένων στρατιωτικών οχημάτων δεν υπονομεύει την επιχειρησιακή ικανότητα των λετονικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Λετονία υποστηρίζει σθεναρά τον αγώνα της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η χώρα της Βαλτικής, που συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, ενίσχυσε πέρυσι την Ουκρανία με στρατιωτική βοήθεια της οποίας η αξία αντιστοιχούσε στο 0,3% του ΑΕΠ της, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης της Λετονίας. Φέτος η αξία της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 0,25% του λετονικού ΑΕΠ.

Thema Insights

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης