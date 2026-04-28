Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.
Ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Κάρολο στον Λευκό Οίκο, «η μητέρα μου ήταν τσιμπημένη μαζί σου» του είπε, δείτε βίντεο
Ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Κάρολο στον Λευκό Οίκο, «η μητέρα μου ήταν τσιμπημένη μαζί σου» του είπε, δείτε βίντεο
Αναφέρθηκε στα «σπάνια δώρα» που έλαβαν οι ΗΠΑ από τη Βρετανία, αλλά και στο πόσο η οικογένειά του παρακολουθούσε με ενδιαφέρον τις τελετές της βρετανικής βασιλικής οικογένειας
Είναι τιμή μου που υποδέχομαι τον βασιλιά και τη βασίλισσα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσημη υποδοχή του Καρόλου και της Καμίλα στον Λευκό Οίκο, κατά τη δεύτερη (και ουσιαστικά την πρώτη με πλήρες πρόγραμμα) ημέρα της επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη στις ΗΠΑ.
«Τι βρετανική μέρα που είναι σήμερα», αστειεύτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς σήμερα η Ουάσιγκτον είναι βροχερή.
Στον Λευκό Οίκο είναι ακόμη παρόντες ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς με τη σύζυγό του Ούσα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.
Από τη βρετανική πλευρά, παρούσα είναι η υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ.
Ακόμη, έχουν προσκληθεί ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.
Αναφερόμενος στις δικές του επίσημες επισκέψεις στη Βρετανία (δύο, με την πιο πρόσφατη τον περασμένο Σεπτέμβριο), ο Τραμπ είπε ότι «η Μελάνια και εγώ δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την εκπληκτική τιμή που μας έδειξαν οι Μεγαλειότητές σας κατά τη διάρκεια της εξαιρετικής επίσκεψής μας στο Κάστρο του Γουίντσορ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τώρα είναι τεράστιο προνόμιο για εμάς να σας φιλοξενήσουμε, και θα έχετε μια υπέροχη σύντομη διαμονή».
Απέτισε και φόρο τιμής στο «σπανιότερο από τα δώρα» που μας δόθηκε από τους Βρετανούς. Το ήταν αυτό; «Είχαμε μια κουλτούρα, έναν χαρακτήρα και ένα δόγμα πριν ακόμη διακηρύξουμε την ανεξαρτησία μας», είπε και πρόσθεσε ότι «προήλθαν από ένα μικρό αλλά ισχυρό βασίλειο από την άλλη πλευρά της θάλασσας».
Ο Τραμπ ήταν πάντως ο συνήθης εαυτός του με γενικότητες και με αστεία που μπορεί και να παρεξηγηθούν.
Αφενός είπε ότι η «υπέροχη προφορά» του βασιλιά Καρόλου «θα τους κάνει όλους να ζηλέψουν πολύ» καθώς θα εκφωνήσει την ομιλία του αργότερα σήμερα στο Κογκρέσο.
Δείτε την τελετή:
«Τι βρετανική μέρα που είναι σήμερα», αστειεύτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς σήμερα η Ουάσιγκτον είναι βροχερή.
Στον Λευκό Οίκο είναι ακόμη παρόντες ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς με τη σύζυγό του Ούσα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.
Από τη βρετανική πλευρά, παρούσα είναι η υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ.
Ακόμη, έχουν προσκληθεί ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.
Αναφερόμενος στις δικές του επίσημες επισκέψεις στη Βρετανία (δύο, με την πιο πρόσφατη τον περασμένο Σεπτέμβριο), ο Τραμπ είπε ότι «η Μελάνια και εγώ δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την εκπληκτική τιμή που μας έδειξαν οι Μεγαλειότητές σας κατά τη διάρκεια της εξαιρετικής επίσκεψής μας στο Κάστρο του Γουίντσορ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τώρα είναι τεράστιο προνόμιο για εμάς να σας φιλοξενήσουμε, και θα έχετε μια υπέροχη σύντομη διαμονή».
Απέτισε και φόρο τιμής στο «σπανιότερο από τα δώρα» που μας δόθηκε από τους Βρετανούς. Το ήταν αυτό; «Είχαμε μια κουλτούρα, έναν χαρακτήρα και ένα δόγμα πριν ακόμη διακηρύξουμε την ανεξαρτησία μας», είπε και πρόσθεσε ότι «προήλθαν από ένα μικρό αλλά ισχυρό βασίλειο από την άλλη πλευρά της θάλασσας».
Ο Τραμπ ήταν πάντως ο συνήθης εαυτός του με γενικότητες και με αστεία που μπορεί και να παρεξηγηθούν.
Αφενός είπε ότι η «υπέροχη προφορά» του βασιλιά Καρόλου «θα τους κάνει όλους να ζηλέψουν πολύ» καθώς θα εκφωνήσει την ομιλία του αργότερα σήμερα στο Κογκρέσο.
Trump jokes:— Clash Report (@clashreport) April 28, 2026
My mother had a crush on Charles. pic.twitter.com/mxgAQ7udxX
Αφετέρου είπε ότι η μητέρα του... «είχε τσιμπηθεί» τον βασιλιά Κάρολο.
«Κάθε φορά που η βασίλισσα συμμετείχε σε κάποια τελετή... η μητέρα μου ήταν κολλημένη στην τηλεόραση και έλεγε: “Κοίτα, Ντόναλντ, κοίτα πόσο όμορφο είναι αυτό”», είπε
«Πραγματικά αγαπούσε την οικογένεια», είπε ακόμη και συνέχισε: «Αλλά θυμάμαι επίσης ότι έλεγε πολύ καθαρά, ο Κάρολος... είναι τόσο χαριτωμένος... η μητέρα μου είχε ερωτευτεί τον Κάρολο. Μπορείτε να το πιστέψετε;»
«Κάθε φορά που η βασίλισσα συμμετείχε σε κάποια τελετή... η μητέρα μου ήταν κολλημένη στην τηλεόραση και έλεγε: “Κοίτα, Ντόναλντ, κοίτα πόσο όμορφο είναι αυτό”», είπε
«Πραγματικά αγαπούσε την οικογένεια», είπε ακόμη και συνέχισε: «Αλλά θυμάμαι επίσης ότι έλεγε πολύ καθαρά, ο Κάρολος... είναι τόσο χαριτωμένος... η μητέρα μου είχε ερωτευτεί τον Κάρολο. Μπορείτε να το πιστέψετε;»
