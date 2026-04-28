Ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Κάρολο στον Λευκό Οίκο, «η μητέρα μου ήταν τσιμπημένη μαζί σου» του είπε, δείτε βίντεο

Είναι τιμή μου που υποδέχομαι τον βασιλιά και τη βασίλισσα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσημη υποδοχή του Καρόλου και της Καμίλα στον Λευκό Οίκο, κατά τη δεύτερη (και ουσιαστικά την πρώτη με πλήρες πρόγραμμα) ημέρα της επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη στις ΗΠΑ.«Τι βρετανική μέρα που είναι σήμερα», αστειεύτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς σήμερα η Ουάσιγκτον είναι βροχερή.Στον Λευκό Οίκο είναι ακόμη παρόντες ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς με τη σύζυγό του Ούσα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.Από τη βρετανική πλευρά, παρούσα είναι η υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ.Ακόμη, έχουν προσκληθεί ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.Αναφερόμενος στις δικές του επίσημες επισκέψεις στη Βρετανία (δύο, με την πιο πρόσφατη τον περασμένο Σεπτέμβριο), ο Τραμπ είπε ότι «η Μελάνια και εγώ δεν θα ξεχάσουμε ποτέκατά τη διάρκεια της εξαιρετικής επίσκεψής μας στο Κάστρο του Γουίντσορ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τώρα είναι τεράστιο προνόμιο για εμάς να σας φιλοξενήσουμε, και θα έχετε μια υπέροχη σύντομη διαμονή».Απέτισε και φόρο τιμής στο «σπανιότερο από τα δώρα» που μας δόθηκε από τους Βρετανούς. Το ήταν αυτό; «Είχαμε μια κουλτούρα, έναν χαρακτήρα και ένα δόγμα πριν ακόμη διακηρύξουμε την ανεξαρτησία μας», είπε και πρόσθεσε ότι «προήλθαν από ένα μικρό αλλά ισχυρό βασίλειο από την άλλη πλευρά της θάλασσας».Ο Τραμπ ήταν πάντως ο συνήθης εαυτός του με γενικότητες και με αστεία που μπορεί και να παρεξηγηθούν.Αφενός είπε ότικαθώς θα εκφωνήσει την ομιλία του αργότερα σήμερα στο Κογκρέσο.