Πυρά κατά των ΗΠΑ από τον Αραγτσί μετά την άφιξη στη Ρωσία: «Οι υπερβολικές απαιτήσεις εκτροχιάζουν τις συνομιλίες»
«Η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί ζήτημα παγκόσμιας σημασίας» επισήμανε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών που αναμένεται να συναντηθεί με Πούτιν και Λαβρόφ
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επέρριψε ευθύνες στις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν, μετά την άφιξή του στη Ρωσία για συνάντηση με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Η τελευταία πρόταση της Τεχεράνης στην ΟυάσινγκτονΠρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τερματισμό του πολέμου υπέβαλε το Ιράν, μεταθέτοντας τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά σε μεταγενέστερο στάδιο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές με γνώση των επαφών, που επικαλείται το Axios.
Η διπλωματική διαδικασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει σε αδιέξοδο, ενώ στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας καταγράφονται διαφωνίες ως προς το εύρος των παραχωρήσεων που μπορούν να γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα. Η νέα πρόταση της Τεχεράνης επιδιώκει να παρακάμψει αυτό το σημείο τριβής, ανοίγοντας τον δρόμο για ταχύτερη συμφωνία μέσω της εστίασης στην άρση του αποκλεισμού και την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.
Ωστόσο, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και ο τερματισμός των εχθροπραξιών θα μπορούσαν να περιορίσουν τα διαπραγματευτικά περιθώρια του Ντόναλντ Τραμπ σε μελλοντικές συνομιλίες, ιδίως όσον αφορά την απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και την αναστολή του εμπλουτισμού – δύο βασικούς στόχους της αμερικανικής στρατηγικής.
Σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στο Situation Room με την ομάδα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και τα επόμενα βήματα. Πηγή με γνώση των διεργασιών ανέφερε ότι στο επίκεντρο θα βρεθεί το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων και οι πιθανές επιλογές.
Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι επιθυμεί τη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού που περιορίζει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, εκτιμώντας ότι η πίεση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει την Τεχεράνη σε υποχωρήσεις τις επόμενες εβδομάδες. «Όταν έχεις τεράστιες ποσότητες πετρελαίου που ρέουν στο σύστημά σου και για οποιονδήποτε λόγο αυτή η ροή σταματήσει, επειδή δεν μπορείς να το διοχετεύσεις σε δεξαμενές ή πλοία, τότε το σύστημα εκρήγνυται από μέσα. Λένε ότι έχουν μόλις τρεις ημέρες πριν συμβεί αυτό», δήλωσε.
Η κρίση στις συνομιλίες επιδεινώθηκε το Σαββατοκύριακο, μετά την επίσκεψη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Πακιστάν, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντούσαν τον Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ, ωστόσο η ιρανική πλευρά δεν επιβεβαίωσε τη συνάντηση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι η στάση της Τεχεράνης τον οδήγησε στην ακύρωση της αποστολής. «Δεν έχει νόημα να τους στείλουμε σε πτήση 18 ωρών υπό τις παρούσες συνθήκες. Μπορούμε να το κάνουμε εξίσου καλά τηλεφωνικά. Οι Ιρανοί μπορούν να μας καλέσουν αν θέλουν», ανέφερε.
Την Κυριακή, ο Αραγτσί είχε επαφές στη Μουσκάτ με αξιωματούχους του Ομάν, με βασικό θέμα το Στενό του Ορμούζ, ενώ επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ για νέο γύρο συνομιλιών. Τη Δευτέρα έφτασε στη Μόσχα για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.
