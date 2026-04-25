Η Γερμανία αναπτύσσει πλοία του Πολεμικού Ναυτικού στη Μεσόγειο για ενδεχόμενο ρόλο στα στενά του Ορμούζ
Θα αναπτυχθούν ένα ναρκαλιευτικό καθώς και πλοίο διοίκησης και ανεφοδιασμού, δήλωσε ο Πιστόριους στην εφημερίδα Rheinische Post
Γερμανικές ναυτικές μονάδες θα αναπτυχθούν στη Μεσόγειο στο πλαίσιο προετοιμασίας για ενδεχόμενη ανάπτυξη στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Γερμανος υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.
Θα αναπτυχθούν ένα ναρκαλιευτικό καθώς και πλοίο διοίκησης και ανεφοδιασμού, δήλωσε ο Πιστόριους στην εφημερίδα Rheinische Post, σε σχόλιά του που δημοσιεύονται σήμερα. Δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς θα αναχωρήσουν τα πλοία.
Οι προϋποθέσεις για οποιαδήποτε ανάπτυξη περιλαμβάνουν μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, ένα νομικό πλαίσιο βάσει του διεθνούς δικαίου και εντολή από την κάτω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου, την Μπούντεσταγκ, δήλωσε ο Πιστόριους.
Ο υπουργός επισημάνε τις ναυτικές δυνατότητες της Γερμανίας όσον αφορά τη ναρκαλιεία, λέγοντας πως η χώρα του διαδραματίζει παραδοσιακά ηγετικό ρόλο μέσα στο ΝΑΤΟ στον τομέα αυτό.
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δηλώσει πως η χώρα είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια πολυεθνή αποστολή για την ασφάλεια των στενών του Ορμούζ, κατά προτίμηση με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ.
Η Γερμανία είναι έτοιμη να συνεισφέρει για να εξασφαλισθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ με επιχειρήσεις ναρκαλιείας και θαλάσσιας επιτήρησης, σύμφωνα με τον καγκελάριο Μερτς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα