Τουλάχιστον 10 τραυματίες από πυροβολισμούς μέσα σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα, δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Δύο ομάδες θαμώνων συνεπλάκησαν μέσα στο εμπορικό κέντρο Mall of Louisiana, στην πόλη Μπατόν Ρουζ της Λουζιάνα και άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 10 άνθρωποι.Τουλάχιστον δύο τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.Υπάρχουν και αναφορές για δύο ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί, αλλά δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση.Δεν είναι γνωστό αν ο δράστης -ή οι δράστες- έχει συλληφθεί ή ποια κίνητρα είχε.