Τουλάχιστον 10 τραυματίες από πυροβολισμούς μέσα σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα, δείτε βίντεο
Συμπλοκή σε χώρο όπου βρίσκονται καταστήματα φαγητού - Δεν έχουν γίνει συλλήψεις
Δύο ομάδες θαμώνων συνεπλάκησαν μέσα στο εμπορικό κέντρο Mall of Louisiana, στην πόλη Μπατόν Ρουζ της Λουζιάνα και άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 10 άνθρωποι.
Τουλάχιστον δύο τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
Υπάρχουν και αναφορές για δύο ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί, αλλά δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση.
Δεν είναι γνωστό αν ο δράστης -ή οι δράστες- έχει συλληφθεί ή ποια κίνητρα είχε.
WATCH: Multiple people seen lying in the food court at Mall of Louisiana after shooting that left 6 injured, 2 critical; victims seen being carried out on stretchers.. pic.twitter.com/rzxXcUnxhe— Resist Wire (@ResistWire) April 23, 2026
BREAKING: At least 6 people hospitalized in shooting at Mall of Louisiana in Baton Rouge, sources tell local media. pic.twitter.com/mSGciHhhmY— AZ Intel (@AZ_Intel_) April 23, 2026
Baton Rouge, Louisiana — Reports of an active shooter situation at the Mall of Louisiana, with multiple shots heard in the food court and a large police response now on scene.— Breaking News (@TheNewsTrending) April 23, 2026
Situation is developing.
More updates to follow. pic.twitter.com/UWLYTaotOZ
