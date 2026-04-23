Μνημείο για τους Ρομά, θύματα του ναζιστικού καθεστώτος, θα ανεγερθεί στη Βιέννη
Ένα μνημείο αφιερωμένο στους Ρομά που καταδιώχθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς πρόκειται να ανεγερθεί στη Βιέννη, ανακοίνωσε σήμερα το αυστριακό Ταμείο για την αποζημίωση των θυμάτων του εθνικοσοσιαλισμού.
Ο στόχος είναι «να δοθεί η θέση που αρμόζει σε μια ομάδα θυμάτων που, επί δεκαετίες, ήταν ελάχιστα γνωστή στην κοινή συνείδηση», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.
Το επίσημο μνημείο «θα αναδεικνύει ξεκάθαρα τις διώξεις και τις δολοφονίες της μειονότητας των Ρομά και θα θίγει ανοιχτά τις ευθύνες της Αυστρίας», υπογράμμισε ο Έμεριχ Γκέρτνερ-Χόρβατ, ο πρόεδρος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου των Ρομά.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου θα ανακοινωθεί το φθινόπωρο.
Από το 1935, οι νόμοι της Νυρεμβέργης (φυλετικοί νόμοι που αφορούσαν «την υπηκοότητα στο Γ΄ Ράιχ» και «την προστασία του γερμανικού αίματος») ανέφεραν ότι «οι Τσιγγάνοι ανήκουν σε ακάθαρτες φυλές».
Περίπου 4.000 Αυστριακοί Ρομά ή μέλη της κοινότητας Σίντι εκτοπίστηκαν στο Λάκενμπαχ, όπου 237 από αυτούς πέθαναν, από τις επιδημίες, το κρύο ή τους ξυλοδαρμούς. Πολλοί άλλοι στάλθηκαν στα στρατόπεδα εξόντωσης του Κέλμνο και του Άουσβιτς, στην κατεχόμενη Πολωνία.
Μόνο το 10% των 11.000 Αυστριακών Ρομά ή Σίντι, μιας μειονότητας παρούσας από τον Μεσαίωνα στις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες, επέζησε.
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ρομά ξεκίνησε πολύ αργά, από τη δεκαετία του 1980 και μετά, χάρη στην κινητοποίηση ακτιβιστών που γεννήθηκαν μετά τον πόλεμο.
Μόλις το 2015 καθιερώθηκε η 2α Αυγούστου ως «Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα