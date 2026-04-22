Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ευχαρίστησε τον Τραμπ για την παράταση της κατάπαυσης πυρός
Εξέφρασε την ελπίδα ότι και οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν να τηρούν την εκεχειρία - Δεν θα ταξιδέψει ο Βανς στο Πακιστάν, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ «ευχαρίστησε ειλικρινά» τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να κάνει δεκτό το αίτημα του Ισλαμαμπάντ να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η διπλωματική διαδικασία.

«Ελπίζω ειλικρινά ότι και οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός και ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν σε ολοκληρωμένη ‘Συμφωνία Ειρήνης’ κατά τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών ο οποίος προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο Ισλαμαμπάντ, ώστε να υπάρξει οριστικό τέλος της ένοπλης σύρραξης», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε αργά την Τρίτη μέσω Truth Social παράταση της κατάπαυσης του πυρός μέχρι νεοτέρας, για να δοθεί χρόνος ώστε αυτή που χαρακτήρισε «διασπασμένη ιρανική ηγεσία» να υποβάλει «ενοποιημένη πρόταση» και να προετοιμαστούν οι διαπραγματευτές των δυο πλευρών.

Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος έκανε γνωστό, επίσης αργά την Τρίτη, ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, στον οποίο έχει ανατεθεί να διεξαγάγει τις αναμενόμενες νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν στο Πακιστάν, δεν θα αναχωρήσει το βράδυ της Τρίτης (σ.σ. τοπική ώρα, ξημερώματα Τετάρτης ώρα Ελλάδας) για το Ισλαμαμπάντ, όπως ήταν προγραμματισμένο.
