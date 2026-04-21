Λαβρόφ για Ιράν: Έχει βρεθεί «παγιδευμένο σε ψευδείς υποσχέσεις»
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα εντοπίζει κυρίως υποσχέσεις, απειλές και διαβεβαιώσεις στο πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, χωρίς ωστόσο να διαφαίνονται μέχρι στιγμής συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Όπως ανέφερε, η ρωσική πλευρά λαμβάνει υπόψη και τη στάση της Τεχεράνης, η οποία δικαίως υποστηρίζει ότι έχει ήδη βρεθεί παγιδευμένη από ψευδείς υποσχέσεις μεταξύ των οποίων και η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του 2015, γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA), που επιτεύχθηκε επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα και προέβλεπε περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων.

Παράλληλα, ο Λαβρόφ σημείωσε ότι η Ρωσία αναλύει τις εξελίξεις σχετικά με πιθανό νέο γύρο συνομιλιών στο Πακιστάν, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και μπορεί να αλλάξει γρήγορα.

Όπως πρόσθεσε, η Μόσχα στηρίζει τις προσπάθειες των διαπραγματευτών από τις δύο πλευρές και εκτίμησε ότι η επίτευξη συμφωνίας αντίστοιχης με εκείνη του 2015 θα μπορούσε να θεωρηθεί σημαντική επιτυχία σε διπλωματικό επίπεδο.
