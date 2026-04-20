Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»
Bloomberg: Το Κουβέιτ σταματά τις παραδόσεις πετρελαίου, κήρυξε ανωτέρα βία
Bloomberg: Το Κουβέιτ σταματά τις παραδόσεις πετρελαίου, κήρυξε ανωτέρα βία
Force majeure για τις αποστολές αργού και διυλισμένων προϊόντων μετά τον νέο αποκλεισμό στο Ορμούζ - Σε επίπεδα 1990 η παραγωγή
Το Κουβέιτ κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας (force majeure) στις αποστολές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων, καθώς ο νέος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους πελάτες που δεν μπορούν να εισαγάγουν πλοία στον Περσικό Κόλπο.
Η κρατική εταιρεία Kuwait Petroleum Corp. (KPC) ενημέρωσε τους πελάτες της την Παρασκευή ότι ενεργοποιεί τη συμβατική ρήτρα που επιτρέπει σε έναν προμηθευτή να μην πραγματοποιήσει παραδόσεις, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg.
Η κίνηση αυτή δεν σημαίνει ότι ο εφοδιασμός θα σταματήσει πλήρως, δήλωσε άτομο που γνωρίζει το θέμα. Η KPC δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
Ο πόλεμος στο Ιράν έχει οδηγήσει την κυκλοφορία στο Ορμούζ σε σχεδόν πλήρη ακινησία, με αποτέλεσμα οι δεξαμενές αποθήκευσης στην περιοχή να γεμίζουν και οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου να αναστατώνονται. Η ουσιαστική παύση λειτουργίας της κρίσιμης αυτής οδού αποτελεί εφιαλτικό σενάριο για τις χώρες του Περσικού Κόλπου, οι οποίες βασίζονται στα έσοδα από τις εξαγωγές ενέργειας για τη χρηματοδότηση των δημόσιων δαπανών.
Χώρες σε ολόκληρη την περιοχή αναγκάστηκαν να μειώσουν την παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και διυλισμένων προϊόντων ως αποτέλεσμα της διακοπής στο Ορμούζ και των ιρανικών πληγμάτων. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτίμησε ότι η παραγωγή πετρελαίου που θα τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια του Απριλίου θα ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
Το Κουβέιτ έχει υποστεί πολλαπλά πλήγματα στις πετρελαϊκές του υποδομές και η παραγωγή βρίσκεται τώρα σε επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την εισβολή του Ιράκ.
Η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγής θα απαιτήσει χρόνο μόλις εκτονωθούν οι εχθροπραξίες, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει συνεχή αντίκτυπο στις εξαγωγές, δήλωσε η πηγή που γνωρίζει το θέμα, ζητώντας να μην κατονομαστεί λόγω της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.
Αξιωματούχοι του Κουβέιτ έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσαν να επαναφέρουν την παραγωγή στα προπολεμικά επίπεδα εντός λίγων μηνών από τη λήξη της σύγκρουσης.
Πηγή: newmoney.gr
Η κρατική εταιρεία Kuwait Petroleum Corp. (KPC) ενημέρωσε τους πελάτες της την Παρασκευή ότι ενεργοποιεί τη συμβατική ρήτρα που επιτρέπει σε έναν προμηθευτή να μην πραγματοποιήσει παραδόσεις, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg.
Η κίνηση αυτή δεν σημαίνει ότι ο εφοδιασμός θα σταματήσει πλήρως, δήλωσε άτομο που γνωρίζει το θέμα. Η KPC δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
Ο πόλεμος στο Ιράν έχει οδηγήσει την κυκλοφορία στο Ορμούζ σε σχεδόν πλήρη ακινησία, με αποτέλεσμα οι δεξαμενές αποθήκευσης στην περιοχή να γεμίζουν και οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου να αναστατώνονται. Η ουσιαστική παύση λειτουργίας της κρίσιμης αυτής οδού αποτελεί εφιαλτικό σενάριο για τις χώρες του Περσικού Κόλπου, οι οποίες βασίζονται στα έσοδα από τις εξαγωγές ενέργειας για τη χρηματοδότηση των δημόσιων δαπανών.
Χώρες σε ολόκληρη την περιοχή αναγκάστηκαν να μειώσουν την παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και διυλισμένων προϊόντων ως αποτέλεσμα της διακοπής στο Ορμούζ και των ιρανικών πληγμάτων. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτίμησε ότι η παραγωγή πετρελαίου που θα τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια του Απριλίου θα ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
Το Κουβέιτ έχει υποστεί πολλαπλά πλήγματα στις πετρελαϊκές του υποδομές και η παραγωγή βρίσκεται τώρα σε επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την εισβολή του Ιράκ.
Η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγής θα απαιτήσει χρόνο μόλις εκτονωθούν οι εχθροπραξίες, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει συνεχή αντίκτυπο στις εξαγωγές, δήλωσε η πηγή που γνωρίζει το θέμα, ζητώντας να μην κατονομαστεί λόγω της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.
Αξιωματούχοι του Κουβέιτ έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσαν να επαναφέρουν την παραγωγή στα προπολεμικά επίπεδα εντός λίγων μηνών από τη λήξη της σύγκρουσης.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα