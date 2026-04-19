Στενά του Ορμούζ: Μπλόκο των ιρανικών δυνάμεων σε δύο τάνκερ, πέρασαν δύο κρουαζιερόπλοια
Πρόκειται για δύο τάνκερ που έφεραν σημαία Μποτσουάνα και Ανγκόλα
Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απέτρεψαν την Κυριακή τη διέλευση δύο δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ενώ η TUI Cruises ανακοίνωσε ότι δύο κρουαζιερόπλοιά της έχουν ήδη περάσει από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα και κατευθύνονται προς τη Μεσόγειο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Tasnim, οι ιρανικές δυνάμεις εμπόδισαν δύο τάνκερ που έφεραν σημαία Μποτσουάνα και Ανγκόλα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδό κομβικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.
Από την πλευρά της, η TUI Cruises ανακοίνωσε ότι δύο πλοία της κατάφεραν να διέλθουν από τα Στενά και βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Μεσόγειο. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι όλοι οι επιβάτες είχαν προηγουμένως επαναπατριστεί και ότι τα πλοία λειτουργούν με περιορισμένο αριθμό μελών πληρώματος.
