Το έκανε πάλι ο Ράμα: Γονάτισε μπροστά στην Μελόνι κατά την επίσκεψή του στην Ιταλία, δείτε βίντεο
Ο Αλβανός πρωθυπουργός έχει κάνει παράδοση το να γονατίζει μπροστά στην Ιταλίδα πολιτικό

Ο Έντι Ράμα για ακόμη μια φορά προσπάθησε να κλέψει την παράσταση γονατίζοντας εκ νέου μπροστά στην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ο πρωθυπουργός της Αλβανίας την ώρα που πατάει στο κόκκινο χαλί του στο Palazzo Chigi, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ιταλία, λίγο πριν χαιρετίσει την Ιταλίδα πολιτικό να γονατίζει και στη συνέχεια να συνεχίζει την πορεία του, χαιρετώντας την εγκάρδια.

Χαρακτηριστικό είναι, πάντως, ότι όπως φαίνεται και στο βίντεο ο Ράμα φοράει ένα σακάκι που μάλλον του είναι λίγο... μεγάλο, ενώ εκτός της θερμής αγκαλιάς που κάνουν οι δυο τους, είναι χαρακτηριστική κι η διαφορά ύψους που τους χωρίζει.

Δείτε το βίντεο


«Το κάνει μόνο για να είναι στο ύψος μου»

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2025 ο Έντι Ράμα είχε υποδεχθεί γονατιστός την Τζόρτζια Μελόνι, στη Σύνοδο Κορυφής στα Τίρανα.

Η Μελόνι περπατούσε στο κόκκινο χαλί, όταν ο Αλβανός πρωθυπουργός απομάκρυνε την ομπρέλα του και γονάτισε μπροστά της.

Απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους, η Ιταλίδα πρωθυπουργός με έντονη δόση χιούμορ ανέφερε: «Το κάνει μόνο για να είναι στο ύψος μου».

Ο Αλβανός πρωθυπουργός στις 15 Ιανουαρίου 2025 έκανε δώρο ένα φουλάρι στην Ιταλίδα ομόλογό του για τα γενέθλιά της, γονάτισε για να το παραδώσει και τραγούδησε το «tanti auguri» (χρόνια πολλά), καθώς οι δύο ηγέτες συμμετείχαν στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Ενέργεια του Μέλλοντος στο Άμπου Ντάμπι.

Το φουλάρι ήταν έργο ενός Ιταλού σχεδιαστή που είχε μετακομίσει στην Αλβανία, εξήγησε ο Ράμα στον Μελόνι.

