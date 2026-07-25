Χρήστος Τζόλης: Ανεπίσημο ντεμπούτο με ασίστ στη φιλική νίκη της Άρσεναλ

Βασικός με το «καλημέρα» και με εξαιρετική παρουσία κόντρα στην ΜΚ Ντονς, ο Έλληνας άσος έδωσε την ασίστ για να ανοίξει το σκορ στη νίκη με 3-0 για τους πρωταθλητές Αγγλίας