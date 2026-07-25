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Χρήστος Τζόλης: Ανεπίσημο ντεμπούτο με ασίστ στη φιλική νίκη της Άρσεναλ
Χρήστος Τζόλης: Ανεπίσημο ντεμπούτο με ασίστ στη φιλική νίκη της Άρσεναλ
Βασικός με το «καλημέρα» και με εξαιρετική παρουσία κόντρα στην ΜΚ Ντονς, ο Έλληνας άσος έδωσε την ασίστ για να ανοίξει το σκορ στη νίκη με 3-0 για τους πρωταθλητές Αγγλίας
Λίγες ώρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου του και την επίσημη παρουσίαση του από την Άρσεναλ ο Χρήστος Τζόλης έδωσε τα πρώτα δείγματα γραφής με τη φανέλα των κανονιέρηδων.
Ο Μίκελ Αρτέτα του έδωσε φανέλα βασικού στο πρώτο φιλικό της σεζόν κόντρα στην ΜΚ Ντονς, που έγινε κεκλεισμένων των θυρών στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ.
Δεν χρειάστηκαν παρά λίγα δευτερόλεπτα για να δώσει έτοιμο γκολ στον Νέλσον που έχασε την ευκαιρία, αλλά στο 10' ο Τζόλης και πάλι έδωσε την ασίστ στον συμπαίκτη του για το 1-0.
Ο Τζόλης αγωνίστηκε σε όλο το πρώτο ημίχρονο με τον Αρτέτα να χρησιμοποιεί διαφορετική ενδεκάδα στο Β' ημίχρονο με το τελικό σκορ να είναι 3-0.
Ο Μίκελ Αρτέτα του έδωσε φανέλα βασικού στο πρώτο φιλικό της σεζόν κόντρα στην ΜΚ Ντονς, που έγινε κεκλεισμένων των θυρών στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ.
Christos Tzolis played 45 minutes & provided an assist in Arsenal’s 3-0 win over MK Dons in a behind-closed-doors friendly at Sobha Realty Training Centre today. 🅰️🇬🇷— afcstuff (@afcstuff) July 25, 2026
📸 Isabel Falle pic.twitter.com/m9ZAPQ3wMG
Δεν χρειάστηκαν παρά λίγα δευτερόλεπτα για να δώσει έτοιμο γκολ στον Νέλσον που έχασε την ευκαιρία, αλλά στο 10' ο Τζόλης και πάλι έδωσε την ασίστ στον συμπαίκτη του για το 1-0.
Ο Τζόλης αγωνίστηκε σε όλο το πρώτο ημίχρονο με τον Αρτέτα να χρησιμοποιεί διαφορετική ενδεκάδα στο Β' ημίχρονο με το τελικό σκορ να είναι 3-0.
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