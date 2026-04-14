Ένα αναβαθμισμένο δίκτυο ύδρευσης δείχνει τι σημαίνει στην πράξη «καμία σταγόνα χαμένη»
Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε αποθήκες drones της Ρωσίας σε Ζαπορίζια και Ντονέτσκ
Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε αποθήκες drones της Ρωσίας σε Ζαπορίζια και Ντονέτσκ
Οι επιθέσεις έγιναν με πυραύλους κρουζ τύπου SCALK και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών με πυραύλους κρουζ τύπου SCALK και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες σε ένα κατεχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιοχής του Ντονέτσκ κατά την διάρκεια της νύχτας.
Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν επίσης αποθήκες πυρομαχικών στις περιοχές Ζαπορίζια και Ντονέτσκ, αναφέρει το γενικό επιτελείου του στρατού σε ανακοίνωση του, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
«Οι απώλειες του εχθρού και η έκταση των ζημιών αξιολογούνται επί του παρόντος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν επίσης αποθήκες πυρομαχικών στις περιοχές Ζαπορίζια και Ντονέτσκ, αναφέρει το γενικό επιτελείου του στρατού σε ανακοίνωση του, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
«Οι απώλειες του εχθρού και η έκταση των ζημιών αξιολογούνται επί του παρόντος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα