Αμερικανός ζητά συγγνώμη από Ευρωπαίους στη Ρώμη για τον Ντόναλντ Τραμπ, δείτε βίντεο
Αμερικανός ζητά συγγνώμη από Ευρωπαίους στη Ρώμη για τον Ντόναλντ Τραμπ, δείτε βίντεο
Παρέα Βέλγων του είπε πως τον συγχωρεί ενώ μία κοπέλα έκανε χειρονομία και είπε «γ… την υπηρεσία μετανάστευσης» με τον Αμερικανό να συμφωνεί μαζί της
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και καταγράφει έναν άνδρα να περιφέρεται στους δρόμους της Ρώμης ζητώντας συγγνώμη από Ευρωπαίους για τον Ντόναλντ Τραμπ.
Το βίντεο έχει τίτλο «ζητώντας συγγνώμη από Ευρωπαίους για τον Ντόναλντ Τραμπ στη Ρώμη», ενώ στη λεζάντα αναφέρεται «κάποιος έπρεπε να το κάνει». Σε αυτό, ο άνδρας πλησιάζει περαστικούς και λέει: «Γεια σε όλους, είμαι Αμερικανός και ζητώ συγγνώμη για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ζητώ συγγνώμη, πραγματικά ζητώ συγγνώμη. Λυπάμαι πάρα πολύ».
Σε ένα από τα στιγμιότυπα, συνομιλεί με δύο Βρετανούς, τον Χάρι και την Άμπι, στους οποίους λέει: «Λυπάμαι πραγματικά για τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, για τον πρόεδρό μας και ζητώ συγγνώμη». Ο Χάρι του απαντά: «Κανένα πρόβλημα».
Στη συνέχεια, απευθύνεται σε παρέα Βέλγων λέγοντας: «Θέλω απλώς να πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ για την Αμερική αυτή τη στιγμή. Τα έχουμε κάνει θάλασσα, ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος δεν είναι ο καλύτερος και εκ μέρους της Αμερικής, ζητώ συγγνώμη. Με συγχωρείτε;». Οι συνομιλητές του απαντούν «ναι», ενώ μία κοπέλα, κάνοντας χειρονομία, εκφράζεται υβριστικά κατά της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ λέγοντας “γ… την ICE”, με τον ίδιο να συμφωνεί.
Το βίντεο έχει τίτλο «ζητώντας συγγνώμη από Ευρωπαίους για τον Ντόναλντ Τραμπ στη Ρώμη», ενώ στη λεζάντα αναφέρεται «κάποιος έπρεπε να το κάνει». Σε αυτό, ο άνδρας πλησιάζει περαστικούς και λέει: «Γεια σε όλους, είμαι Αμερικανός και ζητώ συγγνώμη για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ζητώ συγγνώμη, πραγματικά ζητώ συγγνώμη. Λυπάμαι πάρα πολύ».
Σε ένα από τα στιγμιότυπα, συνομιλεί με δύο Βρετανούς, τον Χάρι και την Άμπι, στους οποίους λέει: «Λυπάμαι πραγματικά για τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, για τον πρόεδρό μας και ζητώ συγγνώμη». Ο Χάρι του απαντά: «Κανένα πρόβλημα».
Στη συνέχεια, απευθύνεται σε παρέα Βέλγων λέγοντας: «Θέλω απλώς να πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ για την Αμερική αυτή τη στιγμή. Τα έχουμε κάνει θάλασσα, ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος δεν είναι ο καλύτερος και εκ μέρους της Αμερικής, ζητώ συγγνώμη. Με συγχωρείτε;». Οι συνομιλητές του απαντούν «ναι», ενώ μία κοπέλα, κάνοντας χειρονομία, εκφράζεται υβριστικά κατά της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ λέγοντας “γ… την ICE”, με τον ίδιο να συμφωνεί.
@benpiketheactor
Someone had to do it #america #trump #europe #random #foryou♬ original sound - Benpiketheactor
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
