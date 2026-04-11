Το Ντουμπάι καταρρέει: Ρωγμές στη βιτρίνα της πολυτέλειας, τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τη λάμψη

«Έχει γίνει σοβαρή ζημιά, όποιος λέει το αντίθετο λέει ανοησίες», είπε ένας επενδυτής ακινήτων, που πουλάει διαμερίσματα-ρετιρέ με ιδιωτικές πισίνες και κλιματιζόμενα μπαλκόνια που κοστίζουν σχεδόν 5 εκατομμύρια λίρες.Και ενώ τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ισχυρίζονται ότι κατέρριψαν 537 βαλλιστικούς πυραύλους, 26 πυραύλους cruise και 2.256 drones μέσα σε πέντε εβδομάδες πολέμου, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί – και η φήμη του Ντουμπάι έχει δεχτεί ανεπανόρθωτο πλήγμα.Πολλαπλά ιρανικά drones έχουν χτυπήσει επιτυχώς κτίρια, ξένοι έχουν φύγει και τουρίστες έχουν ακυρώσει κρατήσεις.Την περασμένη εβδομάδα υπήρξαν αναφορές ότι μια 25χρονη αεροσυνοδός που ζει εκεί ήταν ανάμεσα στους δεκάδες Βρετανούς που έχουν συλληφθεί, συχνά επειδή μοιράζονται εικόνες επιθέσεων. Η εργαζόμενη αυτή απλώς ρώτησε σε ιδιωτική ομάδα WhatsApp συναδέλφους της αν ήταν ασφαλές να περάσει από το αεροδρόμιο.Τέτοια περιστατικά θυμίζουν ότι, ενώ το Ντουμπάι βασίζεται σε εκατομμύρια ξένους –περίπου 240.000 Βρετανούς– που έχουν κάνει το φορολογικό αυτό παράδεισο σπίτι τους, διοικείται από μια αυστηρή ισλαμική μοναρχία που δεν ανέχεται το οτιδήποτεΤο νομικό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον ξένων ή γυναικών που πέφτουν σε δυσμένεια.Ένας οδηγός, που ισχυρίστηκε ότι είδε ένα πετρελαϊκό εργοστάσιο να καίγεται μετά από επίθεση, είπε ότι πολλοί ξένοι έχουν συλληφθεί. «Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί εδώ», προειδοποίησε.Οι συλλήψεις, καθώς και οι απαιτήσεις να καταγγέλλονται όσοι μοιράζονται βίντεο επιθέσεων, η καταστολή της ελευθερίας έκφρασης και η προσπάθεια συγκάλυψης επιθέσεων, αποτελούν έντονη υπενθύμιση ότι το Ντουμπάι είναι ουσιαστικά μια δικτατορία.«Οι νόμοι είναι τόσο γενικοί που ένα tweet, ένα μήνυμα ή ένα κοινό περιεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα αν οι αρχές κρίνουν ότι βλάπτει τη φήμη της χώρας ή τη δημόσια τάξη», δήλωσε η Radha Stirling, ιδρύτρια της οργάνωσης Detained in Dubai.Όλα αυτά διαπερνούν τη γυαλιστερή εικόνα που προβάλλεται από χιλιάδες influencers που μιλούν για τη «πιο ασφαλή πόλη στον κόσμο», αγνοώντας την έλλειψη δημοκρατίας, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την έντονη επιτήρηση και τη συστηματική εκμετάλλευση χαμηλόμισθων μεταναστών.Υποκριτικά, το καθεστώς ποινικοποιεί τη μοιχεία και την ομοφυλοφιλία, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει έντονη και ακμάζουσα βιομηχανία σεξ, με περίπου 80.000 ιερόδουλες για πληθυσμό 4 εκατομμυρίων, το 70% του οποίου είναι άνδρες.Το Ντουμπάι είναι επίσης γνωστό για τα «βρώμικα χρήματα» που βοηθούν στην ανάπτυξή του. Χρήματα από διεφθαρμένους πολιτικούς, μαφιόζους και εγκληματίες περνούν συχνά από την πόλη. Έχει υπάρξει ακόμη και καταφύγιο για ιρανικό ξέπλυμα χρήματος και κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία.Δεν είναι τυχαίο ότι οι αδελφοί Kinahan –γνωστοί Ιρλανδοί διακινητές ναρκωτικών– έχουν ζήσει πολυτελώς εκεί.Παράλληλα, το εμιράτο φέρεται να στηρίζει ένοπλες ομάδες στον εμφύλιο πόλεμο του Σουδάν και έναν ηγέτη πολιτοφυλακής στη Λιβύη που ελέγχει δίκτυα διακίνησης μεταναστών προς την Ευρώπη.Το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτή η πλούσια πετρελαϊκή πόλη, που μεταμορφώθηκε από ψαροχώρι σε μητρόπολη της χλιδής, δοκιμάζεται σοβαρά.Τα σχολεία έχουν στραφεί σε διαδικτυακά μαθήματα τύπου Covid, ενώ αρκετοί εκπαιδευτικοί έφυγαν προσωρινά στο εξωτερικό. Τράπεζες όπως η Goldman Sachs και η Standard Chartered ζήτησαν από το προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι.Ένα εμπορικό κέντρο στο οικονομικό κέντρο της πόλης έμοιαζε σχεδόν έρημο, με ελάχιστα φώτα στα διαμερίσματα τη νύχτα.«Πολλοί έχουν φύγει ή έχουν εγκαταλείψει τις δουλειές τους. Το επιχειρηματικό μοντέλο καταρρέει. Φοβάμαι μακροχρόνια ζημιά», είπε διαχειριστής ακινήτων.Η αγορά ακινήτων, που τροφοδοτείται από ξένους επενδυτές, φαίνεται να πιέζεται ξανά, με μειώσεις τιμών και φήμες οικονομικής δυσχέρειας.Σε ένα διαμέρισμα 3,75 εκατ. λιρών στο Dubai Internet City, ο μεσίτης μίλησε για απεγνωσμένες πωλήσεις και τη χειρότερη χρονιά που έχει δει ποτέ.Ένας άλλος μεσίτης χαρακτήρισε την αγορά «αγορά αγοραστή», λέγοντας ότι είναι η πρώτη φορά μετά από εβδομάδες που είχε ξένο πελάτη.Παρά τις δυσκολίες, το Ντουμπάι συνεχίζει να προσελκύει περίπου 20 εκατομμύρια τουρίστες τον χρόνο, με στόχο να παραμείνει παγκόσμιο κέντρο εμπορίου και τουρισμού.Ωστόσο, οι τιμές έχουν πέσει και πολυτελή ξενοδοχεία προσφέρουν πλέον διαμονές σε τιμές αντίστοιχες με οικονομικά ξενοδοχεία της Ευρώπης.Ένας εργαζόμενος στο Park Hyatt Dubai έκανε λόγο για «περίεργη» κατάσταση με άδεια δωμάτια και πιθανές απολύσεις προσωπικού.Άλλοι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου στο μισό.Σε ένα άλλο πολυτελές ξενοδοχείο το Raffles Dubai, η εικόνα ήταν εξίσου ήσυχη, με ελάχιστη χρήση των εγκαταστάσεων.Ένας οδηγός Uber είπε χαρακτηριστικά: «Η ζωή είναι δύσκολη, πολλοί έφυγαν. Ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα αυτή η κατάσταση».Παρόμοιες μαρτυρίες δείχνουν ότι η κρίση επηρεάζει πολλούς τομείς της οικονομίας, από την εστίαση μέχρι τα ακίνητα.Αναλυτές εκτιμούν ότι ενδέχεται να χαθούν εκατομμύρια επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή αν συνεχιστεί η αστάθεια.Η ψυχολογική διάσταση του φόβου παραμένει καθοριστική: συζητήσεις για πιθανό πυρηνικό πόλεμο, ακόμη και σε μπαρ με οπαδούς ποδοσφαίρου, δείχνουν το κλίμα ανησυχίας.Σε δραστηριότητες όπως το Deep Dive Dubai, οι επισκέπτες συνεχίζουν να απολαμβάνουν την εμπειρία, αλλά ακόμη και εκεί οι ειδοποιήσεις για πιθανές επιθέσεις αντιμετωπίζονται με αυξημένη προσοχή.Την ίδια στιγμή, influencers συνεχίζουν να προβάλλουν μια εικόνα κανονικότητας και ασφάλειας, παρά τις αναφορές για αποχωρήσεις και κοινωνική πίεση.Το Ντουμπάι βρίσκεται αντιμέτωπο με μια περίοδο αβεβαιότητας που συνδυάζει οικονομικές πιέσεις, γεωπολιτικές εντάσεις και κοινωνικές αντιφάσεις.Αν και παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά και φιλόδοξα αστικά πρότυπα στον κόσμο, η τρέχουσα συγκυρία θέτει ερωτήματα για τη βιωσιμότητα του μοντέλου ανάπτυξής του και για το κατά πόσο η εικόνα της απόλυτης σταθερότητας ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα.