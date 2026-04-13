Πιστή σύζυγος, παρθένα ή τραγική μάρτυρας; Το αριστούργημα του 16ου αιώνα που... δεν είναι αυτό που φαίνεται
Το έργο του Ραφάηλ υπέστη επανειλημμένες επιζωγραφήσεις που αλλοίωσαν το νόημά του μέσα στους αιώνες - Τον 20ό αιώνα επιστήμονες ανακάλυψαν τα κρυμμένα στρώματά του
Στην ιστορία της τέχνης υπάρχουν έργα που δεν αποκαλύπτουν εύκολα τα μυστικά τους. Ένα από αυτά είναι το «Πορτρέτο μιας νεαρής γυναίκας με μονόκερο» του Ραφαήλ, ένα από τα πιο αινιγματικά έργα της Αναγέννησης.
Πίσω από την ήρεμη μορφή της νεαρής γυναίκας κρύβεται, σύμφωνα με το BBC, μια συναρπαστική ιστορία μεταμορφώσεων, ιδεολογικών αλλαγών και κοινωνικών προσδοκιών για τη θέση της γυναίκας.
Ζωγραφισμένος γύρω στο 1505–1506, ο πίνακας παρουσιάζει μια γυναίκα σε στάση τριών τετάρτων, με γαλήνιο βλέμμα και λεπτά χαρακτηριστικά.
Η σύνθεση θυμίζει έντονα τη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, όμως το έργο του Ραφαήλ διακρίνεται από μεγαλύτερη καθαρότητα και ψυχραιμία. Το βλέμμα της νεαρής κοπέλας είναι λιγότερο μυστηριώδες και περισσότερο σταθερό, δημιουργώντας μια αίσθηση ελέγχου και ισορροπίας.
Ο μονόκερος και το ιδανικό της αγνότηταςΤο στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ο μικρός μονόκερος που κρατά απαλά στην αγκαλιά της. Στην τέχνη της Αναγέννησης, ο μονόκερος αποτελούσε σύμβολο αγνότητας, καθώς σύμφωνα με τον μεσαιωνικό θρύλο μόνο μια παρθένα μπορούσε να τον δαμάσει. Για τον λόγο αυτό, πολλοί ιστορικοί τέχνης θεωρούν ότι ο πίνακας δημιουργήθηκε ως πορτρέτο αρραβώνα ή γάμου, προβάλλοντας την αρετή και την κοινωνική καταλληλότητα της γυναίκας ως συζύγου.
Από παρθένα σε αγίαΩστόσο, τον 17ο αιώνα ο πίνακας υπέστη μια ριζική μεταμόρφωση. Ένας άγνωστος καλλιτέχνης κάλυψε τον μονόκερο με νέο στρώμα χρώματος και μετέτρεψε τη μορφή της νεαρής γυναίκας σε Αγία Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας, τη χριστιανή μάρτυρα που αναγνωρίζεται από το χαρακτηριστικό σύμβολό της, τον τροχό βασανισμού.
Η παρέμβαση αυτή αντανακλά τις θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής, καθώς το ιδανικό της γυναίκας μετατοπίζεται από τη μελλοντική σύζυγο στο πρότυπο της ευσεβούς πιστής που ενσαρκώνει την αφοσίωση και την αυτοθυσία.
Η νέα μορφή παρέμεινε για αιώνες, κρύβοντας την αρχική πρόθεση του Ραφαήλ. Η εικόνα της γυναίκας καλύφθηκε με πιο βαριά ενδυμασία, περιορίζοντας την αισθησιακή διάσταση του πορτρέτου και ενισχύοντας τη θρησκευτική του σημασία.
Η αποκάλυψη των κρυμμένων στρωμάτωνΗ αλήθεια άρχισε να αποκαλύπτεται τον 20ό αιώνα, όταν ειδικοί χρησιμοποίησαν ακτινογραφίες για να εξετάσουν τα κρυμμένα στρώματα του έργου. Κατά τη διαδικασία συντήρησης αφαιρέθηκαν οι μεταγενέστερες παρεμβάσεις και επανεμφανίστηκε ο μονόκερος.
Οι αναλύσεις έδειξαν επίσης ότι πιθανόν κάτω από το μυθικό ζώο υπήρχε αρχικά ένα μικρό σκυλάκι – σύμβολο συζυγικής πίστης.
Το έργο μετατρέπεται έτσι σε ένα «παλίμψηστο» της εικόνας της γυναίκας μέσα στον χρόνο. Από πιστή σύζυγο σε αγνή παρθένα και από εκεί σε τραγική μάρτυρα, η μορφή αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές αντιλήψεις που διαμορφώθηκαν από άνδρες καλλιτέχνες και προστάτες της τέχνης.
Σήμερα, το έργο που εκτίθεται στη Galleria Borghese υπενθυμίζει ότι η τέχνη δεν είναι ποτέ στατική. Αντίθετα, μεταβάλλεται μαζί με την κοινωνία και τις ιδέες της κάθε εποχής.
