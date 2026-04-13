Πιστή σύζυγος, παρθένα ή τραγική μάρτυρας; Το αριστούργημα του 16ου αιώνα που... δεν είναι αυτό που φαίνεται

Η αποκάλυψη των κρυμμένων στρωμάτων

Η αλήθεια άρχισε να αποκαλύπτεται τον 20ό αιώνα, όταν ειδικοί χρησιμοποίησαν ακτινογραφίες για να εξετάσουν τα κρυμμένα στρώματα του έργου. Κατά τη διαδικασία συντήρησηςκαι επανεμφανίστηκε ο μονόκερος.Οι αναλύσεις έδειξαν επίσης ότι πιθανόν κάτω από το μυθικό ζώο υπήρχε αρχικά ένα μικρό σκυλάκι –Το έργο μετατρέπεται έτσι σε ένα «παλίμψηστο» της εικόνας της γυναίκας μέσα στον χρόνο. Από, η μορφή αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές αντιλήψεις που διαμορφώθηκαν από άνδρες καλλιτέχνες και προστάτες της τέχνης.Σήμερα, το έργο που εκτίθεται στη Galleria Borghese υπενθυμίζει ότι η τέχνη δεν είναι ποτέ στατική. Αντίθετα, μεταβάλλεται μαζί με την κοινωνία και τις ιδέες της κάθε εποχής.