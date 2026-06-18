Αμερικανικό εμπάργκο σε χαλκό που παράγεται στη Σερβία από κινεζική εταιρεία, καταγγέλλεται καταναγκαστική εργασία

«Είναι προφανές ότι σε μια γεωπολιτική σύγκρουση στην οποία όλοι είναι εναντίον όλων, αλλά ξεχωρίζουν δύο μεγάλες χώρες, οι ΗΠΑ και η Κίνα, πληρώνουμε κι εμείς το τίμημα», σχολίασε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς