Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Αντιδράσεις για τον Τραμπ που μιλούσε για τον πόλεμο σε παιδική γιορτή στον Λευκό Οίκο μαζί με το... Λαγουδάκι του Πάσχα
Με εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες αντιδράσεις στα social media, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης, όταν μίλησε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχοντας στο πλευρό του έναν πασχαλινό λαγό.
Η εικόνα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς πολλοί χρήστες τη χαρακτήρισαν «σουρεαλιστική», λόγω της αντίθεσης ανάμεσα στο εορταστικό, παιδικό περιβάλλον και το βαρύ περιεχόμενο των δηλώσεων.
Η τοποθέτησή του έγινε στο πλαίσιο πασχαλινής εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, παρουσία πολλών παιδιών, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Η εικόνα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς πολλοί χρήστες τη χαρακτήρισαν «σουρεαλιστική», λόγω της αντίθεσης ανάμεσα στο εορταστικό, παιδικό περιβάλλον και το βαρύ περιεχόμενο των δηλώσεων.
Το στιγμιότυπο με τον Τραμπ να χαιρετά από το μπαλκόνι της Νότιας Πόρτας του Λευκού Οίκου, με φόντο το Μνημείο της Ουάσιγκτον και τον πασχαλινό λαγό στο πλευρό του, έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου. Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X ανάρτησε τη φωτογραφία με τη λιτή λεζάντα «Εικόνες», συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια.
Icons. 🐰 pic.twitter.com/z28ICtt3EA— The White House (@WhiteHouse) April 6, 2026
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «Easter Egg Roll 2026», της ετήσιας πασχαλινής γιορτής που φιλοξενείται στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου.
Spring on the South Lawn! 💐— The White House (@WhiteHouse) April 6, 2026
The President and First Lady welcome blue skies, laughter, and classic Easter traditions at the 2026 White House Easter Egg Roll. 🐣 pic.twitter.com/I4P8Sk4f7m
Στην εκδήλωση συμμετείχαν οικογένειες που επιλέχθηκαν μέσω κλήρωσης, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε περισσότερα από 40.000 πασχαλινά αυγά, 150 ζωντανά κοτόπουλα από το American Egg Board, αναγνώσεις βιβλίων από τη Μελάνια Τραμπ και πλήθος δραστηριοτήτων για παιδιά έως 13 ετών.
Μιλούσε για τον πόλεμο σε παιδική γιορτήΩστόσο, αυτό που ξεχώρισε ήταν το περιεχόμενο της ομιλίας. Μέσα στο εορταστικό σκηνικό, ο Τραμπ ανακοίνωσε τη διάσωση δύο μελών πληρώματος μαχητικού F-15E Strike Eagle, το οποίο είχε καταρριφθεί στις 3 Απριλίου από τους Φρουρούς της Επανάστασης, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «θαύμα του Πάσχα».
Παράλληλα, προχώρησε και σε αυστηρές προειδοποιήσεις προς το Ιράν, δίνοντας διορία μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
«Έχουν προθεσμία μέχρι αύριο. Τους δίνουμε προθεσμία μέχρι αύριο στις 8 ακριβώς, ώρα Ανατολικής Ακτής. Και μετά από αυτό, δεν θα έχουν γέφυρες. Δεν θα έχουν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα βρεθούν στην Λίθινη Εποχή», προειδοποίησε ο Τραμπ.
Η αντίθεση ανάμεσα στο περιβάλλον της εκδήλωσης και το περιεχόμενο της ομιλίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για «παράδοξη εικόνα», ενώ άλλοι σχολίασαν ότι το μήνυμα χάθηκε μέσα στο επικοινωνιακό σκηνικό.
«Μόνο ο Τραμπ θα στεκόταν δίπλα σε έναν πασχαλινό λαγό ύψους δύο μέτρων, χειροκροτώντας τον, ενώ θα μιλούσε χαλαρά στα παιδιά για στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν», έγραψε ένας χρήστης.
Only Trump would stand next to a seven-foot Easter Bunny, clapping for him while casually talking to children about military action in Iran. pic.twitter.com/1nGzLUF9cH— Mukhtar (@I_amMukhtar) April 6, 2026
Ένας άλλος χρήστης έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ: «Είμαι πιωμένος αυτή τη στιγμή; Πρέπει να είμαι πιωμένος».
Am I stoned right now? I must be stoned.— Paul Schofield (@pschofie79) April 6, 2026
pic.twitter.com/krN85MzWL7
«Αυτό είναι το πιο γελοίο πράγμα που έχω δει ποτέ», έγραψε ένας άλλος χρήστης.
