Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που επιβαίνοντες σε φουσκωτό εκτοξεύονται στον αέρα σε παραλία της Ινδονησίας, κινδύνευσαν παιδιά
Πέντε τουρίστες τραυματίστηκαν όταν φουσκωτό θαλάσσιο παιχνίδι, γνωστό κι ως «ντόνατ», που ρυμουλκούνταν από ταχύπλοο σκάφος προσέκρουσε στην ακτή στην περιοχή Πινράνγκ της Νότιας Σουλαουέζι στην Ινδονησία, εκτοξεύοντας τους επιβαίνοντες στον αέρα και προκαλώντας πανικό σε λουόμενους και παιδιά που βρίσκονταν στην παραλία.
Δείτε το βίντεο
Βίντεο από το περιστατικό, που δημοσιεύει η DailyMail, δείχνει ένα ταχύπλοο να ρυμουλκεί το φουσκωτό πάνω στη θάλασσα, ενώ φαίνεται να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα προς την ακτή στη Νότια Σουλαουέζι της Ινδονησίας.
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η διασκεδαστική διαδρομή μετατράπηκε σε σκηνή πανικού, όταν το φουσκωτό προσέκρουσε στην αμμουδιά και ανατράπηκε, εκτοξεύοντας τους επιβάτες στον αέρα.
Δείτε το βίντεο
Πέντε τουρίστες, οι οποίοι φορούσαν πορτοκαλί σωσίβια, εκσφενδονίστηκαν από τις θέσεις τους και έπεσαν πάνω σε παιδιά που έτρεχαν να απομακρυνθούν από το σημείο.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι επιβαίνοντες εκτοξεύθηκαν σε αρκετά μεγάλο ύψος, αιωρήθηκαν για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια έπεσαν στο έδαφος, προκαλώντας αναστάτωση στους λουόμενους.
Έκλαιγαν μικρά παιδιάΣτο ίδιο βίντεο διακρίνονται μικρά παιδιά να κλαίνε, καθώς φαίνεται να τραυματίστηκαν όταν το φουσκωτό έπεσε στην παραλία.
Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνολικά πέντε άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό που σημειώθηκε στις 31 Μαρτίου, εκ των οποίων τρία χρειάστηκαν ενδοφλέβια αγωγή μετά το ατύχημα.
«Το περιστατικό που σημειώθηκε βρίσκεται υπό αξιολόγηση από τη διαχείριση της παραλίας Ammani. Αυτό που συνέβη δεν ήταν εσκεμμένο. Η διοίκηση ζήτησε συγγνώμη και διαβεβαίωσε ότι οι τραυματίες λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα. Θα προχωρήσουμε σε βελτιώσεις και θα συνεργαστούμε με το γραφείο τουρισμού για την παροχή εκπαίδευσης, ώστε η διαχείριση του τουρισμού στο μέλλον να είναι ασφαλέστερη και πιο άνετη», ανέφερε ένας εκπρόσωπος των τοπικών Αρχών.
«Ο οδηγός υπολόγισε λάθος τη στροφή»Μια τουρίστρια που επέβαινε στο παρ' ολίγον μοιραίο σκάφος κι η οποία υπέστη πολλαπλούς μώλωπες, δήλωσε ότι η θάλασσα ήταν ήρεμη τη στιγμή του ατυχήματος.
«Ήμασταν πέντε άτομα πάνω στο θαλάσσιο παιχνίδι και παίζαμε στη μέση της θάλασσας και όλα πήγαιναν πολύ καλά. Δεν υπήρχαν μεγάλα κύματα και δεν πέσαμε. Φαίνεται ότι ο οδηγός υπολόγισε λάθος τη στροφή. Βρεθήκαμε πολύ κοντά στην ακτή και συνέβη το ατύχημα», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Πονάει το στήθος μου από την πτώση, ενώ πονάει και ο λαιμός μου. Δυσκολεύτηκα ακόμη και να ντυθώ. Ωστόσο, τώρα είμαι καλύτερα».
Δεν έκαναν μήνυσηΟι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε κοινοτικό κέντρο υγείας, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, η διοίκηση της εγκατάστασης ζήτησε συγγνώμη και συνέβαλε στην κάλυψη των ιατρικών εξόδων.
Σημειώνεται ότι οι τραυματίες δεν προχώρησαν σε νομικές ενέργειες, καθώς έλαβαν επιστροφή χρημάτων και ιατρική υποστήριξη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα