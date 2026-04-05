Τραυματίστηκε αστυνομικός σε πυροβολισμούς στο Νιου Χάμσαϊρ, ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη
Οι αρχές εξέδωσαν εντολή παραμονής στα σπίτια στην πόλη Ρέιμοντ – Ο ύποπτος φέρεται να πυροβόλησε και μέλη της οικογένειάς του

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ρέιμοντ του Νιου Χάμσαϊρ στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, μετά τον τραυματισμό αστυνομικού από ένοπλο άνδρα το απόγευμα του Σαββάτου. Οι αρχές εξέδωσαν εντολή προς τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ ο ύποπτος παραμένει ασύλληπτος και θεωρείται επικίνδυνος.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδας), στην περιοχή Ham Road, όταν η αστυνομία έλαβε κλήσεις για άνδρα που πυροβολούσε εναντίον μελών της οικογένειάς του.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο ύποπτος φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον τους, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να τραυματιστεί από σφαίρα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις αρχές, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο δράστης διέφυγε από το σημείο πεζός και οι αρχές εκτιμούν ότι παραμένει οπλισμένος και επικίνδυνος.



Το προφίλ του υπόπτου

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος περιγράφεται ως λευκός άνδρας μέσης ηλικίας, ύψους περίπου 1,80 μ., βάρους 92 κιλών, με μαύρα μαλλιά και καστανόχρωμα μάτια.

Η μητέρα του φερόμενου ως δράστη δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο WMUR-TV ότι ο 38χρονος γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Όπως ανέφερε, συγγενείς επισκέφθηκαν το σπίτι του το απόγευμα του Σαββάτου για να ελέγξουν την κατάστασή του, όταν εκείνος άρχισε να πυροβολεί εναντίον τους με ισχυρό τυφέκιο. Από το περιστατικό αυτό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Εντολή παραμονής στα σπίτια και αποκλεισμοί δρόμων

Η αστυνομία ζήτησε από τους κατοίκους στις περιοχές Ham Road και Nottingham Road να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας και να αναμένουν αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αρχές καλούν οδηγούς και πεζούς να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ τονίζουν ότι όποιος εντοπίσει τον ύποπτο θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα και να μην επιχειρήσει να τον πλησιάσει.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από την πολιτειακή αστυνομία και την αστυνομία του Ρέιμοντ.
