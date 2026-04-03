Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας πούλησε έπαυλη στο Λονδίνο για 309 εκατ. ευρώ - Η ακριβότερη μονοκατοικία στον κόσμο
Σε μια εντυπωσιακή συμφωνία προχώρησε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός μεγιστάνας των ακινήτων, Νικ Κάντι, ο οποίος πούλησε τη μονοκατοικία όπου διέμενε με την πρώην σύζυγό του στο Λονδίνο έναντι 309 εκατ. ευρώ.
Με την πώληση αυτή, ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας καταγράφει ρεκόρ, καθώς πρόκειται για την ακριβότερη μονοκατοικία που έχει αλλάξει ποτέ χέρια σε παγκόσμιο επίπεδο. Η έπαυλη βρίσκεται σε οικόπεδο περίπου 8 στρεμμάτων και διαθέτει, μεταξύ άλλων, ιδιωτική λίμνη και μεγάλη πισίνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το ακίνητο δεν βγήκε ποτέ επίσημα στην αγορά, ωστόσο προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον, με πολλούς υποψήφιους αγοραστές να καταθέτουν προσφορές.
Ο Νικ Κάντι, μαζί με τον αδελφό του Κρίστιαν, έχει διαγράψει ισχυρή πορεία στον χώρο του real estate, με πιο γνωστό έργο το One Hyde Park στο Νάιτσμπριτζ, όπου έχουν αναπτύξει πολυτελή διαμερίσματα υψηλής αξίας.
Οι δύο αδελφοί ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στον κλάδο τη δεκαετία του ’90 και σήμερα συγκαταλέγονται στους ισχυρούς «παίκτες» της αγοράς, με περιουσία που εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.
