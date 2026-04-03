Φλωρεντία: Xάκερς έκλεψαν τους κωδικούς ασφαλείας, των συναγερμών και εισόδων του μουσείου «Ουφίτσι»
Χάκερ κατάφεραν να εισέλθουν, τους περασμένους μήνες, στα ηλεκτρονικά συστήματα του μουσείου της Φλωρεντίας «Ουφίτσι» και να κλέψουν τους κωδικούς ασφαλείας που ελέγχουν τους συναγερμούς και τις εισόδους τους, αποκαλύπτει σήμερα η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, με τον τρόπο αυτό, οι χάκερ τώρα γνωρίζουν πού βρίσκονται οι κάμερες ασφαλείας και από ποια σημεία μπορεί να περάσει όποιος θέλει να επιχειρήσει να κλέψει κάποιο από τα πολύτιμα έργα τέχνης που εκτίθενται στα Ουφίτσι.
Η «Corriere» προσθέτει ότι έχει ζητηθεί από το μουσείο να καταβάλει σημαντικό χρηματικό ποσό, ώστε να μην διατεθούν προς πώληση τα άκρως ευαίσθητα αυτά στοιχεία, μέσω του λεγόμενου «παράνομου διαδικτύου». Υπήρξαν διάφορες επαφές με την διεύθυνση οι οποίες, όμως, τις τελευταίες ημέρες έχουν διακοπεί.
Όπως φαίνεται, οι χάκερ κατάφεραν να φτάσουν στους κωδικούς ασφαλείας εξαιτίας της παρωχημένης τεχνολογίας μέρους του διαδικτυακού ιστότοπου του μουσείου και ειδικότερα του συστήματος εικόνων από τις αίθουσές του.
Η εφημερίδα του Μιλάνου, τέλος, προσθέτει ότι έχει ήδη κλαπεί το σύνολο του ψηφιακού αρχείου του μουσείου, το οποίο ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών ακούραστης επαγγελματικής προσπάθειας. «Όποιος εισήλθε στο ηλεκτρονικό σύστημα γνώριζε την εσωτερική δομή των Ουφίτσι, σε κάθε της λεπτομέρεια. Γνώριζε, επίσης, ποιες είναι οι στρατηγικές αποφάσεις, πώς λαμβάνονται και από ποιόν», γράφει, τέλος, η Corriere della Sera.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
