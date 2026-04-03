Για διαδικτυακή επιδοκιμασία της τρομοκρατίας κατηγορείται ευρωβουλευτής της γαλλικής αριστεράς
Για διαδικτυακή επιδοκιμασία της τρομοκρατίας κατηγορείται ευρωβουλευτής της γαλλικής αριστεράς
Η Ριμά Χασάν είναι ιδιαίτερα γνωστή στη χώρα της για τις φιλοπαλαιστινιακές της απόψεις - Είχε γίνει στόχος δικαστικής έρευνας από τα τέλη του 2023, εξαιτίας δηλώσεών της υπέρ της Χαμάς
Αντιμέτωπη με την κατηγορία της διαδικτυακής επιδοκιμασίας της τρομοκρατίας βρίσκεται η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν, του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», με αφορμή ανάρτηση της, στις 26 Μαρτίου 2026 στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, που αναφερόταν στον Κόζο Οκαμότο, ένα πρώην μέλος του ακροαριστερού Ιαπωνικού Κόκκινου Στρατού. Στις 30 Μαΐου 1972, ο Κόζο Οκαμότο είχε λάβει μέρος σε τρομοκρατική ενέργεια, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στο όνομα του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP) σε αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο 26 ανθρώπων. Η δίκη της Ριμά Χασάν θα πραγματοποιηθεί «ενώπιον ποινικού δικαστηρίου στις 7 Ιουλίου», ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, η εισαγγελία του Παρισιού.
Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η απαγγελία κατηγορίας έγινε έπειτα από πρωτοβουλία ενός ακροδεξιού βουλευτή του κόμματος «Εθνικός Συναγερμός», ο οποίος ανέφερε στην Εισαγγελία ότι η 33χρονη ευρωβουλευτής σε ανάρτηση της - αφού υπενθύμιζε ότι ο Ιάπωνας ακροαριστερός είχε συμμετάσχει στην επίθεση του 1972 και συμπεριλαμβάνοντας μια φωτογραφία του να τον κουβαλούν στους ώμους τους Παλαιστίνιοι - έγραψε: «Κόζο Οκαμότο: Αφιέρωσα τα νιάτα μου στην παλαιστινιακή υπόθεση. Όσο υπάρχει καταπίεση, η αντίσταση δεν θα είναι μόνο δικαίωμα, αλλά και καθήκον». Ο 79χρονος σήμερα Κόζο Οκαμότο είχε καταδικαστεί σε ισόβια φυλάκιση στο Ισραήλ, αλλά ελευθερώθηκε το 1984 στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής φυλακισμένων ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους. Στους καταυλισμούς των Παλαιστινίων προσφύγων στο Λίβανο έχει την φήμη λαϊκού ήρωα.
Στη Γαλλία, η ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν είναι ιδιαίτερα γνωστή για τις φιλοπαλαιστινιακές της απόψεις. Έχει γίνει στόχος δικαστικής έρευνας για επιδοκιμασία της τρομοκρατίας από τα τέλη του 2023, όποτε προέβη σε δηλώσεις που θεωρήθηκαν ένδειξη υποστήριξης προς το ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.
Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια σωματικής έρευνας, χθες στο Αστυνομικό Τμήμα του 10ου διαμερίσματος του Παρισιού, εντοπίστηκε στην τσάντα της Ριμά Χασάν «μικρή ποσότητα συνθετικών ναρκωτικών». Η ευρωβουλευτής έγραψε στο X ότι «βάσει παράνομων διαρροών, έχω κατηγορηθεί για κατοχή ναρκωτικών. Αυτές οι κατηγορίες είναι εντελώς ψευδείς», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι έχει εντοπιστεί μόνο η ουσια CBD, «που είναι απολύτως νόμιμη». Τέλος η προσαγωγή και η απόδοση κατηγοριών κατά της Ρίμα Χασάν προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ανυπότακτης Γαλλίας, εκπρόσωπος της οποίας δήλωσε ότι πρόκειται για «δικαστική παρενόχληση που στοχεύει στη φίμωση φωνών που υπερασπίζονται τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού», ενώ ο ηγέτης του κόμματος Ζαν-Λυκ Μελανσόν, έκανε λόγο για «πολιτική αστυνομία».
Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η απαγγελία κατηγορίας έγινε έπειτα από πρωτοβουλία ενός ακροδεξιού βουλευτή του κόμματος «Εθνικός Συναγερμός», ο οποίος ανέφερε στην Εισαγγελία ότι η 33χρονη ευρωβουλευτής σε ανάρτηση της - αφού υπενθύμιζε ότι ο Ιάπωνας ακροαριστερός είχε συμμετάσχει στην επίθεση του 1972 και συμπεριλαμβάνοντας μια φωτογραφία του να τον κουβαλούν στους ώμους τους Παλαιστίνιοι - έγραψε: «Κόζο Οκαμότο: Αφιέρωσα τα νιάτα μου στην παλαιστινιακή υπόθεση. Όσο υπάρχει καταπίεση, η αντίσταση δεν θα είναι μόνο δικαίωμα, αλλά και καθήκον». Ο 79χρονος σήμερα Κόζο Οκαμότο είχε καταδικαστεί σε ισόβια φυλάκιση στο Ισραήλ, αλλά ελευθερώθηκε το 1984 στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής φυλακισμένων ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους. Στους καταυλισμούς των Παλαιστινίων προσφύγων στο Λίβανο έχει την φήμη λαϊκού ήρωα.
Στη Γαλλία, η ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν είναι ιδιαίτερα γνωστή για τις φιλοπαλαιστινιακές της απόψεις. Έχει γίνει στόχος δικαστικής έρευνας για επιδοκιμασία της τρομοκρατίας από τα τέλη του 2023, όποτε προέβη σε δηλώσεις που θεωρήθηκαν ένδειξη υποστήριξης προς το ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.
Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια σωματικής έρευνας, χθες στο Αστυνομικό Τμήμα του 10ου διαμερίσματος του Παρισιού, εντοπίστηκε στην τσάντα της Ριμά Χασάν «μικρή ποσότητα συνθετικών ναρκωτικών». Η ευρωβουλευτής έγραψε στο X ότι «βάσει παράνομων διαρροών, έχω κατηγορηθεί για κατοχή ναρκωτικών. Αυτές οι κατηγορίες είναι εντελώς ψευδείς», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι έχει εντοπιστεί μόνο η ουσια CBD, «που είναι απολύτως νόμιμη». Τέλος η προσαγωγή και η απόδοση κατηγοριών κατά της Ρίμα Χασάν προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ανυπότακτης Γαλλίας, εκπρόσωπος της οποίας δήλωσε ότι πρόκειται για «δικαστική παρενόχληση που στοχεύει στη φίμωση φωνών που υπερασπίζονται τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού», ενώ ο ηγέτης του κόμματος Ζαν-Λυκ Μελανσόν, έκανε λόγο για «πολιτική αστυνομία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα