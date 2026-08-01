Ο αρχηγός των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη προειδοποιεί: Ο πόλεμος στο Ιράν μας αποδυναμώνει, δεν θα μπορούμε να προστατεύουμε πλέον το Ισραήλ