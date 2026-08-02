Συνεταιριστικές τράπεζες: Επενδύσεις, ανάπτυξη και νέα δυναμική

Το προφίλ των συνεταιριστικών τραπεζών, Καρδίτσας και Χανίων

Οι συνεταιριστικές τράπεζες που διαθέτουν σήμερα πανελλαδική τραπεζική άδεια ενισχύουν τα οικονομικά τους μεγέθη, επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και επενδύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, διεκδικώντας ακόμη πιο ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας υλοποιούν αναπτυξιακά σχέδια με έμφαση στην πιστωτική επέκταση, την τεχνολογία και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πανελλαδική τραπεζική άδεια διαθέτει επίσης και η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.



Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας-Η σημερινή εικόνα της Τράπεζας Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1994 με πρωτοβουλία της τοπικής κοινωνίας και του Επιμελητηρίου Καρδίτσας και λειτουργεί με κερδοφορία για περισσότερα από 32 χρόνια αδιαλείπτως. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας, σήμερα βρίσκεται στην πιο δυναμική φάση της ιστορίας της. Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, το 2025 ήταν χρονιά-ρεκόρ, με το ενεργητικό να ξεπερνά για πρώτη φορά τα 320 εκατ. ευρώ και να διαμορφώνεται στα 322,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 17,1% σε σχέση με το 2024. Οι καταθέσεις ανήλθαν σε 280,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 44 εκατ. ευρώ, οι χορηγήσεις ξεπέρασαν τα 170 εκατ. ευρώ, ενώ τα ανοίγματα σε καθυστέρηση κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, πέριξ του 5%, και τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας προσεγγίζει το 24%-από τους υψηλότερους του ελληνικού τραπεζικού συστήματος-ο δείκτης ρευστότητας ανέρχεται στο 600% και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων υπερβαίνει σταθερά το 10% τα τελευταία χρόνια. Τα μέλη της Τράπεζας προσεγγίζουν πλέον τις 19.000 και αυξάνονται σταθερά, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, αποτελεί τη μεγαλύτερη ψήφο εμπιστοσύνης.







Στρατηγική και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Η έμφαση της Τράπεζας, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, Παναγιώτης Τουρναβίτης, δίνεται εκεί όπου χτυπά η καρδιά της πραγματικής οικονομίας: στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους αγρότες, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στα νοικοκυριά, με τη μικροχρηματοδότηση να λαμβάνει βαρύτητα στο μείγμα των χορηγήσεών της. Όπως επισημαίνει, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα που συνεργάστηκε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ήδη από το 2016. Σήμερα αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα εθνικών και ευρωπαϊκών εργαλείων, από τις εγγυήσεις InvestEU του EIF και τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έως τη συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την οποία υπογράφηκε πρόσφατα χρηματοδοτικό πλαίσιο 10 εκατ. ευρώ, συνοδευόμενο από επιχορήγηση 700 χιλ. ευρώ για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενίσχυσης των πελατών της στη Θεσσαλία.



Το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως σημειώνει ο κ. Τουρναβίτης, είναι η φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία της και το ίδιο το συνεταιριστικό μοντέλο. Οι πελάτες της Τράπεζας είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες της Τράπεζας, οι αποφάσεις λαμβάνονται τοπικά, από ανθρώπους που γνωρίζουν την τοπική οικονομία από πρώτο χέρι, και τα κέρδη επανεπενδύονται στον τόπο. Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρει, ότι περίπου το 59% των εσόδων επιστρέφει στην τοπική οικονομία. Σε μια εποχή όπου η τραπεζική γίνεται ολοένα και πιο απρόσωπη, η Τράπεζα επιμένει στη σχέση εμπιστοσύνης, στην ταχύτητα και στην ευελιξία που μόνο μια συνεταιριστική τράπεζα μπορεί να προσφέρει. Στο πρόσωπο κάθε πελάτη βλέπει έναν μοναδικό άνθρωπο, με τη δική του ιστορία, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του όνειρα, σχέση που, όπως τονίζει, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο υπηρετεί το όραμά του.



Προοπτικές και επόμενα βήματα Αναφερόμενος στις προτεραιότητες και τους στόχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας για τα επόμενα χρόνια, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Παναγιώτης Τουρναβίτης, αναφέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ότι οι στρατηγικές προτεραιότητες κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες.



Ο πρώτος είναι η συνετή αξιοποίηση της πανελλαδικής άδειας, μετά την εδραίωση της παρουσίας της Τράπεζας στη Θεσσαλία, με τη σταδιακή επέκταση της παρουσίας της και πέρα από αυτήν, πάντα με τον ρυθμό και την προσοχή που επιβάλλει η συνεταιριστική της φιλοσοφία.



Ο δεύτερος άξονας αφορά την τεχνολογία και τα νέα προϊόντα. Όπως επισημαίνει, μέσα στο επόμενο διάστημα ολοκληρώνονται σημαντικές επενδύσεις στις ψηφιακές πληρωμές, με νέα ψηφιακά προϊόντα και δυνατότητες ψηφιακού πορτοφολιού, ενώ παράλληλα η Τράπεζα εξερευνά συστηματικά τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να βελτιώνει τις εσωτερικές της λειτουργίες και την εξυπηρέτηση των μελών της.



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Ξεχωριστή στιγμή για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας θα αποτελέσει, σύμφωνα με τον κ. Τουρναβίτη, η φιλοξενία της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Συνάντησης της GABV στην Καρδίτσα τον Νοέμβριο του 2026. Όπως σημειώνει, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μια τράπεζα από την ελληνική περιφέρεια να έχει λόγο και ρόλο στον διεθνή διάλογο για μια τραπεζική με αξίες. Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι ο στόχος της Τράπεζας παραμένει σταθερός και ξεκάθαρος: να αποδεικνύει καθημερινά ότι η τραπεζική μπορεί να είναι ταυτόχρονα τεχνολογικά προηγμένη και βαθιά ανθρώπινη.



Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων-Η σημερινή εικόνα της Τράπεζας Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων συμπληρώνει εφέτος 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας ως πιστωτικό ίδρυμα και βρίσκεται σε μια νέα αναπτυξιακή φάση, έχοντας ενισχύσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική της θέση και τις προοπτικές της.



Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας, το 2025 αποτέλεσε μία ακόμη χρονιά ισχυρών επιδόσεων. Οι καταθέσεις ανήλθαν σε 655,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,8% σε ετήσια βάση, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 438,9 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα έφτασαν τα 176,6 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 63,9 εκατ. ευρώ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 17% (16,6% σε ενοποιημένη βάση) και τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 35,5%, στα 4,1 εκατ. ευρώ.



που διαθέτουν σήμερα πανελλαδική τραπεζική άδεια ενισχύουν τα οικονομικά τους μεγέθη, επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και επενδύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, διεκδικώντας ακόμη πιο ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας υλοποιούν αναπτυξιακά σχέδια με έμφαση στην πιστωτική επέκταση, την τεχνολογία και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πανελλαδική τραπεζική άδεια διαθέτει επίσης και η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1994 με πρωτοβουλία της τοπικής κοινωνίας και του Επιμελητηρίου Καρδίτσας και λειτουργεί με κερδοφορία για περισσότερα από 32 χρόνια αδιαλείπτως. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας, σήμερα βρίσκεται στην πιο δυναμική φάση της ιστορίας της. Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, το 2025 ήταν χρονιά-ρεκόρ, με το ενεργητικό να ξεπερνά για πρώτη φορά τα 320 εκατ. ευρώ και να διαμορφώνεται στα 322,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 17,1% σε σχέση με το 2024. Οι καταθέσεις ανήλθαν σε 280,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 44 εκατ. ευρώ, οι χορηγήσεις ξεπέρασαν τα 170 εκατ. ευρώ, ενώ τα ανοίγματα σε καθυστέρηση κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, πέριξ του 5%, και τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας προσεγγίζει το 24%-από τους υψηλότερους του ελληνικού τραπεζικού συστήματος-ο δείκτης ρευστότητας ανέρχεται στο 600% και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων υπερβαίνει σταθερά το 10% τα τελευταία χρόνια. Τα μέλη της Τράπεζας προσεγγίζουν πλέον τις 19.000 και αυξάνονται σταθερά, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, αποτελεί τη μεγαλύτερη ψήφο εμπιστοσύνης.Σε ό,τι αφορά τη φυσική παρουσία της, αυτή εκτείνεται, πέραν του κεντρικού καταστήματος στην Καρδίτσα, στη Λάρισα και τον Βόλο, καθώς και στον Παλαμά, τις Σοφάδες, το Μουζάκι και τα Φάρσαλα, αριθμώντας περισσότερους από 100 εργαζόμενους, οι οποίοι αποτελούν την ψυχή της Τράπεζας. Σημαντικός σταθμός της χρονιάς που πέρασε ήταν η απόκτηση άδειας πανελλαδικής λειτουργίας, η οποία δίνει τη δυνατότητα να υπηρετεί το συνεταιριστικό της μοντέλο σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, η Τράπεζα έχει ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, καθώς είναι το μοναδικό ελληνικό μέλος της Global Alliance for Banking on Values (GABV), η πρώτη ελληνική τράπεζα μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών (FEBEA), καθώς και μέλος του European Microfinance Network (EMN) και του Microfinance Center (MFC).Η έμφαση της Τράπεζας, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, Παναγιώτης Τουρναβίτης, δίνεται εκεί όπου χτυπά η καρδιά της πραγματικής οικονομίας: στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους αγρότες, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στα νοικοκυριά, με τη μικροχρηματοδότηση να λαμβάνει βαρύτητα στο μείγμα των χορηγήσεών της. Όπως επισημαίνει, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα που συνεργάστηκε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ήδη από το 2016. Σήμερα αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα εθνικών και ευρωπαϊκών εργαλείων, από τις εγγυήσεις InvestEU του EIF και τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έως τη συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την οποία υπογράφηκε πρόσφατα χρηματοδοτικό πλαίσιο 10 εκατ. ευρώ, συνοδευόμενο από επιχορήγηση 700 χιλ. ευρώ για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενίσχυσης των πελατών της στη Θεσσαλία.Το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως σημειώνει ο κ. Τουρναβίτης, είναι η φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία της και το ίδιο το συνεταιριστικό μοντέλο. Οι πελάτες της Τράπεζας είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες της Τράπεζας, οι αποφάσεις λαμβάνονται τοπικά, από ανθρώπους που γνωρίζουν την τοπική οικονομία από πρώτο χέρι, και τα κέρδη επανεπενδύονται στον τόπο. Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρει, ότι περίπου το 59% των εσόδων επιστρέφει στην τοπική οικονομία. Σε μια εποχή όπου η τραπεζική γίνεται ολοένα και πιο απρόσωπη, η Τράπεζα επιμένει στη σχέση εμπιστοσύνης, στην ταχύτητα και στην ευελιξία που μόνο μια συνεταιριστική τράπεζα μπορεί να προσφέρει. Στο πρόσωπο κάθε πελάτη βλέπει έναν μοναδικό άνθρωπο, με τη δική του ιστορία, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του όνειρα, σχέση που, όπως τονίζει, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο υπηρετεί το όραμά του.Αναφερόμενος στις προτεραιότητες και τους στόχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας για τα επόμενα χρόνια, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Παναγιώτης Τουρναβίτης, αναφέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ότι οι στρατηγικές προτεραιότητες κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες.Ο πρώτος είναι η συνετή αξιοποίηση της πανελλαδικής άδειας, μετά την εδραίωση της παρουσίας της Τράπεζας στη Θεσσαλία, με τη σταδιακή επέκταση της παρουσίας της και πέρα από αυτήν, πάντα με τον ρυθμό και την προσοχή που επιβάλλει η συνεταιριστική της φιλοσοφία.Ο δεύτερος άξονας αφορά την τεχνολογία και τα νέα προϊόντα. Όπως επισημαίνει, μέσα στο επόμενο διάστημα ολοκληρώνονται σημαντικές επενδύσεις στις ψηφιακές πληρωμές, με νέα ψηφιακά προϊόντα και δυνατότητες ψηφιακού πορτοφολιού, ενώ παράλληλα η Τράπεζα εξερευνά συστηματικά τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να βελτιώνει τις εσωτερικές της λειτουργίες και την εξυπηρέτηση των μελών της.Ο τρίτος άξονας είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και κλάδων που μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικές αλυσίδες αξίας στην περιοχή. Παράλληλα, όπως αναφέρει, αναπτύσσονται καινοτόμα εργαλεία μεικτής χρηματοδότησης σε συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους, πανεπιστήμια και θεσμικούς φορείς.Ξεχωριστή στιγμή για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας θα αποτελέσει, σύμφωνα με τον κ. Τουρναβίτη, η φιλοξενία της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Συνάντησης της GABV στην Καρδίτσα τον Νοέμβριο του 2026. Όπως σημειώνει, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μια τράπεζα από την ελληνική περιφέρεια να έχει λόγο και ρόλο στον διεθνή διάλογο για μια τραπεζική με αξίες. Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι ο στόχος της Τράπεζας παραμένει σταθερός και ξεκάθαρος: να αποδεικνύει καθημερινά ότι η τραπεζική μπορεί να είναι ταυτόχρονα τεχνολογικά προηγμένη και βαθιά ανθρώπινη.Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων συμπληρώνει εφέτος 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας ως πιστωτικό ίδρυμα και βρίσκεται σε μια νέα αναπτυξιακή φάση, έχοντας ενισχύσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική της θέση και τις προοπτικές της.Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας, το 2025 αποτέλεσε μία ακόμη χρονιά ισχυρών επιδόσεων. Οι καταθέσεις ανήλθαν σε 655,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,8% σε ετήσια βάση, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 438,9 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα έφτασαν τα 176,6 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 63,9 εκατ. ευρώ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 17% (16,6% σε ενοποιημένη βάση) και τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 35,5%, στα 4,1 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, η Τράπεζα διαθέτει δίκτυο 23 καταστημάτων και απασχολεί 250 εργαζομένους, ενώ αριθμεί 28.498 συνεταίρους, γεγονός που αποτυπώνει τη διαρκή ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία.



Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων δραστηριοποιείται διαχρονικά στην Κρήτη, στηρίζοντας την τοπική επιχειρηματικότητα και την πραγματική οικονομία, ενώ πλέον διαθέτει πανελλαδική τραπεζική άδεια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σταδιακή επέκταση της παρουσίας και των υπηρεσιών της σε ολόκληρη τη χώρα. Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, υψηλή ρευστότητα και σταθερά ανοδική πορεία, εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, διευρύνοντας τον ρόλο της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.



Στρατηγική και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Η στρατηγική της Τράπεζας όπως αναφέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, Μιχαήλ Μαρακάκης, παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τους αγρότες και τα νοικοκυριά. Στόχος της Τράπεζας δεν είναι απλώς η πιστωτική επέκταση, αλλά η χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, νέες θέσεις εργασίας και αναπτυξιακές προοπτικές.



Βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως αναφέρει ο κ. Μαρακάκης, αποτελεί η βαθιά γνώση της τοπικής οικονομίας και η στενή σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει με τους πελάτες και τους συνεταίρους μας εδώ και τρεις δεκαετίες. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων συνδυάζει την ευελιξία και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων μιας περιφερειακής τράπεζας με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, υψηλή ρευστότητα και συντηρητική διαχείριση κινδύνων, στοιχεία που της επιτρέπει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά ακόμη και σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.



Παράλληλα, επενδύει συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες e-Banking και Mobile Banking, τις υποδομές κυβερνοασφάλειας και τις υπηρεσίες πληρωμών, ενώ ενσωματώνουμε σταδιακά τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης (ESG) στον τρόπο λειτουργίας και στις χρηματοδοτήσεις της.



Προοπτικές και επόμενα βήματα



Αναφερόμενος στις προοπτικές και τα επόμενα βήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, ο πρόεδρος της Τράπεζας, Μιχαήλ Μαρακάκης, αναφέρει ότι η επόμενη περίοδος αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στην εξέλιξη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Βασική της προτεραιότητα είναι η αξιοποίηση της πανελλαδικής τραπεζικής άδειας, ώστε να μεταφέρουμε το επιτυχημένο μοντέλο λειτουργίας που αναπτύξαμε στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της χώρας, διατηρώντας ως βασικά χαρακτηριστικά τη στενή σχέση με τον πελάτη, την ταχύτητα στις αποφάσεις και τη βαθιά γνώση της τοπικής οικονομίας.



Παράλληλα, προχωρά ο εταιρικός μετασχηματισμός της Τράπεζας, με τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, την αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή και την εξέταση της προοπτικής εισαγωγής της σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και τη χρηματοδότηση περισσότερων επενδύσεων. Μετά τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, βασική επιδίωξη της Τράπεζας είναι η προστασία των συμφερόντων των παλαιών μεριδιούχων, η διασφάλιση της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της και η διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα και της διαχρονικής προσφοράς της στην κοινωνία. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων επιπλέον επιλέχθηκε από το Ευρωσύστημα για να συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και δοκιμής του ψηφιακού ευρώ, αποτελώντας μία από τις 36 ευρωπαϊκές τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ευρώπη.



Ταυτόχρονα, συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πελάτες, στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και στη διεύρυνση των χρηματοδοτικών εργαλείων για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Στόχος είναι να διατηρηθεί ο αναπτυξιακός της ρόλος, συμβάλλοντας ακόμη πιο ουσιαστικά στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, με συνέπεια, ασφάλεια και μακροπρόθεσμη προοπτική.



Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, οι δύο συνεταιριστικές τράπεζες συγκλίνουν σε μια κοινή στρατηγική: επενδύουν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης, στην αξιοποίηση της πανελλαδικής τραπεζικής άδειας, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, επιδιώκοντας να ενισχύσουν περαιτέρω τον ρόλο τους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.



Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

02.08.2026, 08:48