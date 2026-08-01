Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Ο Τζέι Κλέιτον αναμένεται να αναλάβει τη θέση του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ τη Δευτέρα
Ο Τζέι Κλέιτον αναμένεται να αναλάβει τη θέση του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ τη Δευτέρα
Οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ενέκριναν αυτή την εβδομάδα τον υποψήφιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρά την αντίθεση των Δημοκρατικών
Ο αναπληρωτής διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Μπιλ Πούλτε, δήλωσε σήμερα ότι η παράδοση των καθηκόντων στον Τζέι Κλέιτον θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.
Οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ενέκριναν αυτή την εβδομάδα τον υποψήφιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα του Μανχάταν, Τζέι Κλέιτον, για τη θέση του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, παρά την αντίθεση των Δημοκρατικών μετά από μια έντονη ακρόαση που προηγήθηκε για την έγκρισή του.
Οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ενέκριναν αυτή την εβδομάδα τον υποψήφιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα του Μανχάταν, Τζέι Κλέιτον, για τη θέση του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, παρά την αντίθεση των Δημοκρατικών μετά από μια έντονη ακρόαση που προηγήθηκε για την έγκρισή του.
Clayton set to take over as top US spy on Monday, Pulte says https://t.co/8juHESGaRF https://t.co/8juHESGaRF— Reuters (@Reuters) August 1, 2026
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