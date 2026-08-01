Ο Τζέι Κλέιτον αναμένεται να αναλάβει τη θέση του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ τη Δευτέρα
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Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές Ντόναλντ Τραμπ Εισαγγελέας Μανχάταν Μυστικές υπηρεσίες

Ο Τζέι Κλέιτον αναμένεται να αναλάβει τη θέση του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ τη Δευτέρα

Οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ενέκριναν αυτή την εβδομάδα τον υποψήφιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρά την αντίθεση των Δημοκρατικών

Ο Τζέι Κλέιτον αναμένεται να αναλάβει τη θέση του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ τη Δευτέρα
Ο αναπληρωτής διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Μπιλ Πούλτε, δήλωσε σήμερα ότι η παράδοση των καθηκόντων στον Τζέι Κλέιτον θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

Οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ενέκριναν αυτή την εβδομάδα τον υποψήφιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα του Μανχάταν, Τζέι Κλέιτον, για τη θέση του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, παρά την αντίθεση των Δημοκρατικών μετά από μια έντονη ακρόαση που προηγήθηκε για την έγκρισή του.

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