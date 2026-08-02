Vouchers για παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ 2026-2027: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και μέχρι πότε οι αιτήσεις

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ παραμένει ανοιχτή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ έως τις 5 Αυγούστου





Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει διευρύνει τα κριτήρια για τους δικαιούχους, ενώ για τη νέα περίοδο διαθέτει 393 εκατ. ευρώ με στόχο τη στήριξη των οικογενειών στην καθημερινότητά τους.







1. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τι αλλάζει;



Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πλέον και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος, καθώς τα εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί.



Συγκεκριμένα:





Για οικογένειες με 3 παιδιά, το όριο αυξάνεται στα 38.000 ευρώ.



Σύμφωνα με το υπουργείο, πέρυσι επωφελήθηκαν πάνω από 170.000 παιδιά, ενώ για φέτος αναμένεται ο αριθμός των δικαιούχων να είναι ακόμη μεγαλύτερος.



2. Τι ισχύει για τις πολύτεκνες οικογένειες;



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Αυτό σημαίνει ότι οι πολύτεκνοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους και να λάβουν την κρατική ενίσχυση.



3. Μέχρι πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις;



Η ηλεκτρονική πλατφόρμα aitisi26.eetaa.gr παραμένει ανοικτή έως τις 5 Αυγούστου για την υποβολή αιτήσεων.



Η διαδικασία είναι απλοποιημένη, καθώς τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το σύστημα. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται μόνο τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.



4. Ποιοι έχουν δικαίωμα να κάνουν την αίτηση;



Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα vouchers της περιόδου 2026-2027 , που αφορούν την κρατική ενίσχυση για την πρόσβαση σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.Τοέχει διευρύνει τα κριτήρια για τους δικαιούχους, ενώ για τη νέα περίοδο διαθέτει 393 εκατ. ευρώ με στόχο τη στήριξη των οικογενειών στην καθημερινότητά τους.Μέσα από τέσσερις βασικές ερωταπαντήσεις, το υπουργείο παρουσιάζει τη διαδικασία των αιτήσεων, τα εισοδηματικά κριτήρια και το ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πλέον και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος, καθώς τα εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί.Συγκεκριμένα:Για οικογένειες με έως 2 παιδιά, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται πλέον στα 35.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα.Για οικογένειες με 3 παιδιά, το όριο αυξάνεται στα 38.000 ευρώ.Σύμφωνα με το υπουργείο, πέρυσι επωφελήθηκαν πάνω από 170.000 παιδιά, ενώ για φέτος αναμένεται ο αριθμός των δικαιούχων να είναι ακόμη μεγαλύτερος.Για πρώτη φορά καταργείται πλήρως κάθε εισοδηματικό κριτήριο για τις πολύτεκνες οικογένειες.Αυτό σημαίνει ότι οι πολύτεκνοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους και να λάβουν την κρατική ενίσχυση.Η ηλεκτρονική πλατφόρμα aitisi26.eetaa.grγια την υποβολή αιτήσεων.Η διαδικασία είναι απλοποιημένη, καθώς τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το σύστημα. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται μόνο τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν:



γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια,

ανάδοχοι γονείς,

επίτροποι ή συμπαραστάτες,

νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών, παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας,

καθώς και εκπρόσωποι παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία.



Στόχος του προγράμματος είναι η φιλοξενία των παιδιών σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία και τις ανάγκες τους, μέσω της παροχής των σχετικών vouchers.