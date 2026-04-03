Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης: Μεγάλη ανησυχία για παρατεταμένο μαζικό εκτοπισμό στον Λίβανο

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους λόγω του πολέμου Ισραήλ – Χεζμπολάx, ενώ οι πόροι για ανθρωπιστική βοήθεια παραμένουν περιορισμένοι





Ο κίνδυνος ο Λίβανος να βρεθεί αντιμέτωπος με παρατεταμένο μαζικό εκτοπισμό μέρους του πληθυσμού του προκαλεί «μεγάλη ανησυχία», σημείωσε χθες Πέμπτη η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), η Έιμι Πόουπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.«Βρίσκω τις προοπτικές πάρα πολύ ανησυχητικές», καθώς «αρκεί να δούμε το εύρος των καταστροφών που έχουν γίνει ήδη και των καταστροφών που απειλούνται», τόνισε η επικεφαλής του Οργανισμού, μέρους του συστήματος του ΟΗΕ, ερωτηθείσα για την πιθανότητα ο μαζικός εκτοπισμός πληθυσμών να είναι μακράς διάρκειας.Σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, ο νέος πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και το κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 1.300 ανθρώπους μέσα σ’ έναν μήνα κι έχει εκτοπίσει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, που έφυγαν έπειτα από διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης του ισραηλινού στρατού ενόψει αεροπορικών βομβαρδισμών ή χερσαίων επιχειρήσεων.«Υπάρχουν τοποθεσίες στον νότο» οι οποίες «ισοπεδώνονται τελείως» και «ακόμη κι αν ο πόλεμος τέλειωνε αύριο, οι καταστροφές θα παρέμεναν και θα χρειαζόταν ανοικοδόμηση», τόνισε η Πόουπ.Αν οι εχθροπραξίες παραταθούν, ή αν αφού αποκατασταθεί η ειρήνη δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για την ανοικοδόμηση, οι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν «θα παραμείνουν εκτοπισμένοι επ’ αόριστον», επισήμανε.Από τους εσωτερικά εκτοπισμένους, κάπου 136.000 έχουν βρει καταφύγιο σε κέντρα φιλοξενίας, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.Η Χεζμπολάχ κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στη σύρραξη στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, διεξάγοντας επίθεση εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τους ισραηλινοαμερικανικούς βομβαρδισμούς που σκότωσαν τον ιρανό ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ της πρώτες ώρες του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου.Η τρέχουσα κρίση είναι «πολύ πιο σοβαρή» απ’ ό,τι κατά την προηγούμενη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, ως τα τέλη του 2024, σύμφωνα με την Έιμι Πόουπ.Η επικεφαλής του ΔΟΜ υπογράμμισε ότι ανάμεσα στους εσωτερικά εκτοπισμένους είναι κόσμος που είχε πεταχτεί στον δρόμο τότε και ουδέποτε μπόρεσε να επιστρέψει στα σπίτια του.Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, ο Ισραέλ Κατς, διεμήνυσε την Τρίτη ότι η χώρα του έχει πρόθεση να καταλάβει μέρος του νοτίου Λιβάνου, ως τον ποταμό Λιτάνι, κάπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δυο κρατών, και να το κρατήσει αφού τελειώσει ο πόλεμος.Εκτός Λιβάνου, «ο κόσμος δεν κατανοεί το μέγεθος» της κρίσης, που πλήττει τη χώρα καθώς «οι πόροι για να υπάρξει ανθρωπιστική αντίδραση είναι πιο περιορισμένοι παρά ποτέ», τόνισε η κ. Πόουπ.«Αν ο κόσμος δεν είναι ασφαλής (...) στην πατρίδα του, θα περάσει τα σύνορα», προειδοποίησε.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν απευθύνει επείγουσα έκκληση να συγκεντρωθούν χρήματα για να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια: ζήτησαν 300 και πλέον εκατομμύρια δολάρια (περίπου 259 εκατ. ευρώ), από τα οποία 19 εκατ. δολάρια (16 και πλέον εκατ. ευρώ) για τον ΔΟΜ.



«Έχουμε λάβει ελάχιστα χρήματα μέχρι σήμερα», διαμαρτυρήθηκε η Πόουπ, ενώ «χρειάζονται στ’ αλήθεια είδη πρώτης ανάγκης», ιδίως καταλύματα, κουβέρτες...



Χαρακτήρισε «σοκαριστικά» τα αεροπορικά πλήγματα του στρατού του Ισραήλ στην καρδιά της Βηρυτού, όπου έχουν καταφύγει εσωτερικά εκτοπισμένοι, κάποιοι σε σκηνές, άλλοι σε ξενοδοχεία, σε διαμερίσματα...



Υπογράμμισε ότι ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός στη συνοικία Τζνα, στα όρια των νότιων προαστίων της πρωτεύουσας, προκάλεσε ζημιές σε εγκαταστάσεις του ΔΟΜ εκεί, με αποτέλεσμα να είναι πλέον «πρακτικά αδύνατο να χρησιμοποιηθεί» κλινική του οργανισμού η οποία εξυπηρετούσε μετανάστες.



Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι σκότωσε ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ στο πλήγμα αυτό, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.